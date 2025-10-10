Advertisement

لبنان

التحالف على القطعة

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
10-10-2025 | 01:15
تشهد العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر انقطاعًا شبه كامل في التواصل والتفاوض خلال المرحلة الراهنة، وسط برودة سياسية لافتة بين الجانبين.
إلا أنّ مصادر مطلعة على أجواء الطرفين تؤكد في الكواليس أن التحالف بينهما ليس مستحيلاً، بل ما زال ممكنًا ضمن حدود محددة.
وتشير المعلومات إلى أن أي تفاهم مستقبلي لن يكون شاملاً كما في السابق، بل سيجري على "القطعة" وفق موازين المصالح الانتخابية والمقايضات بين دائرة وأخرى، ما يعني أن العلاقة بين الحليفين السابقين دخلت مرحلة براغماتية بحتة، تحكمها الحسابات الانتخابية لا العناوين السياسية الكبرى.
 
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24