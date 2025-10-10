التحالف على القطعة

Advertisement

تشهد العلاقة بين والتيار الوطني الحر انقطاعًا شبه كامل في التواصل والتفاوض خلال المرحلة الراهنة، وسط برودة سياسية لافتة بين الجانبين.إلا أنّ مصادر مطلعة على أجواء الطرفين تؤكد في الكواليس أن التحالف بينهما ليس مستحيلاً، بل ما زال ممكنًا ضمن حدود محددة.وتشير المعلومات إلى أن أي تفاهم مستقبلي لن يكون شاملاً كما في السابق، بل سيجري على "القطعة" وفق موازين المصالح والمقايضات بين دائرة وأخرى، ما يعني أن العلاقة بين الحليفين السابقين دخلت مرحلة براغماتية بحتة، تحكمها الحسابات الانتخابية لا العناوين السياسية الكبرى.