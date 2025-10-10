Advertisement

لبنان

قوات العدو الاسرائيلي تفجر منزلا في عيتا الشعب

Lebanon 24
10-10-2025 | 01:28
Doc-P-1427544-638956818422137396.jpg
Doc-P-1427544-638956818422137396.jpg photos 0
عمدت قوات العدو الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة الى تفخيخ وتفجير أحد المنازل في بلدة عيتا الشعب بعد توغلها ما يقارب الكيلومتر داخل البلدة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
عيتا الشعب

لبنان 24

لبنان

