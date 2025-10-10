"المستقبل" سيشارك

Advertisement

يبدو واضحًا أن " " لن يعود إلى العمل السياسي العلني في هذه المرحلة، ولا نية لدى قيادته لإعادة تفعيل نشاطه الرسمي كما في السابق.لكن في المقابل، تشير المعطيات الميدانية إلى أن حضور " " سيكون قائمًا عمليًا من خلال عدد كبير من المرشحين المقربين منه، الذين سيخوضون الانتخابات المقبلة بصفة مستقلة أو عبر تحالفات موضعية.هؤلاء المرشحون، المنتشرون في مختلف الدوائر ذات الغالبية السنيّة، سيحملون عمليًا خط "التيار" وتوجهاته، ما يعني أن"المستقبل" وإن غاب بالشكل، فإنه سيحضر بقوة في المضمون من خلال شبكته التنظيمية والاجتماعية الواسعة.