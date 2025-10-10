Advertisement

لبنان

"المستقبل" سيشارك

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
10-10-2025 | 01:45
يبدو واضحًا أن "تيار المستقبل" لن يعود إلى العمل السياسي العلني في هذه المرحلة، ولا نية لدى قيادته لإعادة تفعيل نشاطه الرسمي كما في السابق.
لكن في المقابل، تشير المعطيات الميدانية إلى أن حضور "التيار" سيكون قائمًا عمليًا من خلال عدد كبير من المرشحين المقربين منه، الذين سيخوضون الانتخابات المقبلة بصفة مستقلة أو عبر تحالفات موضعية.
هؤلاء المرشحون، المنتشرون في مختلف الدوائر ذات الغالبية السنيّة، سيحملون عمليًا خط "التيار" وتوجهاته، ما يعني أن"المستقبل" وإن غاب بالشكل، فإنه سيحضر بقوة في المضمون من خلال شبكته التنظيمية والاجتماعية الواسعة.

المصدر: لبنان 24
