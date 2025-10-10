Advertisement

لبنان

"عدل ورحمة" تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام: الحياة أسمى من الانتقام

Lebanon 24
10-10-2025 | 01:39
A-
A+
Doc-P-1427550-638956826488115950.png
Doc-P-1427550-638956826488115950.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، دعت جمعية عدل ورحمة إلى إلغاء هذه العقوبة من القوانين اللبنانية ومن الثقافة المجتمعية، معتبرة أن الحق في الحياة أساسي ولا يجوز المساس به تحت أي ظرف. وأكدت الجمعية على أهمية الحفاظ على كرامة الإنسان وحقه في الحياة دون تعذيب أو قهر أو إذلال، محذرة من أن استمرار وجود عقوبة الإعدام، حتى دون تنفيذها، يعكس قبولاً ضمنياً بثقافة العنف والانتقام التي تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.
Advertisement

وشدد البيان على أن الطريق نحو إلغاء هذه العقوبة يبدأ من الوعي الفردي والجمعي، مروراً بتعديل القوانين والتشريعات، وصولاً إلى ممارسة الضغط على مجلس النواب لتبني مشروع قانون يضمن إلغاء العقوبة نهائياً. ودعت الجمعية الحقوقية والمدنية إلى متابعة النضال وممارسة الضغط السياسي والاجتماعي لتحقيق هذا الهدف.

وفي هذا الإطار، قال رئيس الجمعية، الأب الدكتور نجيب بعقليني، إن اليوم العالمي يشكل فرصة للتأمل أمام واقع حقوق الإنسان في لبنان، وخصوصاً التعذيب النفسي والجسدي في السجون ومراكز الاحتجاز، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة الجدية. وأضاف أن لبنان لم يشهد تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنوات، إلا أن بعض الأصوات ما تزال تدعو إليها بزعم تحقيق العدالة والردع، في حين أن ذلك يعزز منطق الانتقام ويخالف روح العدالة التي تقوم على احترام الكرامة الإنسانية.

وأشار بعقليني إلى أن المجتمع العادل لا يُبنى بالدم بل بالتربية، وتعزيز التسامح والعفو، والعدالة التصالحية، معتبراً أن مواجهة الجريمة بالقتل هي منطق دموي يكرس دوامة العنف. كما لفت إلى ما وصفه بـ "الإعدام المقنع"، الذي تمارسه بعض القوى السياسية والاقتصادية عبر سياسات الفقر والتهميش والفساد والإهمال، محذراً من أن هذه الأفعال تقضي على حقوق الإنسان وكرامته ببطء.

وطالب بعقليني بإصلاح القضاء اللبناني وتعزيز استقلاليته، وتطوير منظومة العقوبات لتكون عادلة ورادعة، بعيداً عن العقوبات القاتلة التي تنهي الحياة دون إصلاح أو إعادة توازن للمجتمع. وأضاف أن الإفلات من العقاب في الجرائم الكبرى وغياب العدالة في ملفات الفساد يشجع على الجريمة أكثر من أي عقوبة.

وختم بالقول: "نطمح إلى بناء مجتمع عادل يقوم على المحبة والتكافل، ويسود فيه التسامح على الانتقام. بالحياة لا بالموت، نبني إنساناً حراً ومجتمعاً أكثر إنسانية."
 
 
 
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: بن غفير يدعو إلى تشريع يفرض عقوبة الإعدام على المدانين بقتل إسرائيليين
lebanon 24
10/10/2025 11:08:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الادعاء الأميركي يطلب عقوبة الإعدام للمتهم بقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك
lebanon 24
10/10/2025 11:08:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب متحدثا عن قاتل الناشط تشارلي كيرك: أتمنى أن ينال عقوبة الإعدام
lebanon 24
10/10/2025 11:08:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: مساعي أوروبا وأميركا لإعادة فرض العقوبات انتقام لهزيمتهم في الحرب الأخيرة
lebanon 24
10/10/2025 11:08:38 Lebanon 24 Lebanon 24

القوى السياسية

اليوم العالمي

اللبنانية

العقوبات

القضاء

لبنان

بالدم

نجيب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2025-10-10
04:03 | 2025-10-10
04:00 | 2025-10-10
03:56 | 2025-10-10
03:54 | 2025-10-10
03:50 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24