لبنان

الدويهي: على محور الممانعة أن يستفيق نحن في مرحلة جديدة

Lebanon 24
10-10-2025 | 01:44
كتب النائب ميشال دويهي على حسابه على منصة "إكس": "كما نكرّر دائماً، دفع لبنان ثمن انخراطه في حرب إسناد لم تقررها الدولة ولم يردها الشعب اللبناني. واليوم، بعد الاتفاق الذي وُقِّع حول غزة برعاية أميركية وعربية، لوقف كل هذا القتل والدمار والإبادة، يجب أن يواصل لبنان الرسمي السير بسرعة في وجهة التيار العربي الحاضن والداعم للاستقرار في الشرق الاوسط، وعلى محور الممانعة في لبنان أن يستفيق أخيراً إلى حقيقة أننا في مرحلة جديدة في المنطقة، وان هذا زمان ومكان قيام الدولة اللبنانية واستعادة سيادتها وقراراها عبر الإسراع في تسليم كل السلاح للشرعية اللبنانية".
