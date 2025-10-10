الدويهي: على محور الممانعة أن يستفيق نحن في مرحلة جديدة

Advertisement

كتب النائب على حسابه على منصة "إكس": "كما نكرّر دائماً، دفع ثمن انخراطه في حرب إسناد لم تقررها الدولة ولم يردها الشعب اللبناني. واليوم، بعد الاتفاق الذي وُقِّع حول غزة برعاية أميركية وعربية، لوقف كل هذا القتل والدمار والإبادة، يجب أن يواصل لبنان الرسمي السير بسرعة في وجهة العربي الحاضن والداعم للاستقرار في الشرق الاوسط، وعلى محور الممانعة في لبنان أن يستفيق أخيراً إلى حقيقة أننا في مرحلة جديدة في المنطقة، وان هذا زمان ومكان قيام واستعادة سيادتها وقراراها عبر الإسراع في تسليم كل السلاح للشرعية ".