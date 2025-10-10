إصابة شخص بحريق داخل شقة في الميناء

Advertisement

اندلع حريق ليلا داخل شقة سكنية في محلة ساحة الترب في – أدى إلى إصابة شخص بجروح، وفق ما أفادت مندوبة " ".وسارع أهالي المنطقة إلى إخماد النيران، وعمل على إسعاف المصاب ونقله إلى أحد مستشفيات طرابلس للعلاج.وحضرت إلى المكان فرق الدفاع المدني تحسّبًا لأي تجدد لاشتعال النار.وبحسب المعلومات، تبيّن أن الحريق ناتج عن تسرّب مادة من جرة أثناء محاولة إشعال النار داخل الشقة.