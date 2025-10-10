Advertisement

لبنان

إصابة شخص بحريق داخل شقة في الميناء

Lebanon 24
10-10-2025 | 01:55
اندلع حريق ليلا داخل شقة سكنية في محلة ساحة الترب في مدينة الميناءطرابلس أدى إلى إصابة شخص بجروح، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وسارع أهالي المنطقة إلى إخماد النيران، وعمل الصليب الأحمر على إسعاف المصاب ونقله إلى أحد مستشفيات طرابلس للعلاج.

وحضرت إلى المكان فرق الدفاع المدني تحسّبًا لأي تجدد لاشتعال النار.

وبحسب المعلومات، تبيّن أن الحريق ناتج عن تسرّب مادة الغاز من جرة أثناء محاولة إشعال النار داخل الشقة. 
 
