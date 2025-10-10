انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

أصدرت والمياه، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات.

وشهد الجدول انخفاضا في سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 20000 ليرة لبنانيّة، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 15000 ليرة لبنانيّة، فيما استقر سعر قارورة .



وأصبحت أسعار المحروقات على الشّكل الآتي:



-صفيحة بنزين 95 أوكتان: 1448.000 ليرة.



-صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1488.000 ليرة.



-صفيحة المازوت: 1360.000 ليرة.



-قارورة الغاز: 1115.000 ليرة.