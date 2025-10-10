Advertisement

لبنان

انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

Lebanon 24
10-10-2025 | 02:14
A-
A+
Doc-P-1427564-638956845753281725.png
Doc-P-1427564-638956845753281725.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت وزارة الطاقة والمياه، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات.
Advertisement
 
وشهد الجدول انخفاضا في سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 20000 ليرة لبنانيّة، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 15000 ليرة لبنانيّة، فيما استقر سعر قارورة الغاز.

وأصبحت أسعار المحروقات على الشّكل الآتي:

-صفيحة بنزين 95 أوكتان: 1448.000 ليرة.

-صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1488.000 ليرة.

-صفيحة المازوت: 1360.000 ليرة.

-قارورة الغاز: 1115.000 ليرة.

مواضيع ذات صلة
انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
lebanon 24
10/10/2025 13:39:34 Lebanon 24 Lebanon 24
انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
lebanon 24
10/10/2025 13:39:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
lebanon 24
10/10/2025 13:39:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع طفيف في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
lebanon 24
10/10/2025 13:39:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

وزارة الطاقة

الغاز

أوكتا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:33 | 2025-10-10
06:16 | 2025-10-10
06:11 | 2025-10-10
06:00 | 2025-10-10
05:54 | 2025-10-10
05:50 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24