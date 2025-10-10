Advertisement

لبنان

البطريرك العبسي يستقبل وفد مركزية مسيحيي المشرق

Lebanon 24
10-10-2025 | 03:15
استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة، وفدًا من مركزية مسيحيي المشرق – لبنان.
وعرض الوفد خلال اللقاء أجواء نشاطات المركزية التي كان آخرها المخيم الشبابي الجامع لمركزيات لبنان والعراق وسوريا والأردن، والذي أُقيم في دير مار بهنام وسارة في العراق.

وطلب أعضاء الوفد بركة البطريرك العبسي للروزنامة المقبلة من النشاطات، ولا سيما سلسلة المحاضرات التي ستتناول مواضيع مرتبطة بالمسيحية المشرقية، والمؤتمر العام الجامع لكل المركزيات المقرر عقده في لبنان سنة 2026.

وشجّع بطريرك الكاثوليك أعمال المركزية، خصوصًا بعدما اطّلع عن كثب على رسالتها وأهدافها، مثنيًا على الجهود التي تبذلها لتعزيز التعاون بين المسيحيين المشرقيين، وترسيخ حضورهم الثقافي والروحي في مجتمعاتهم.
 
(الوكالة الوطنية)
