لبنان

عن رخص السوق البيومترية.. هذا ما أعلنته وزارة الداخلية

Lebanon 24
10-10-2025 | 03:22
أعلنت وزارة الداخلية والبلديات -هيئة ادارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات، عن البدء بتسليم رخص السوق البيومترية في كافة أقسام وفروع المصلحة لكل من المعاملات المنجزة اعتبارا من تاريخ 10/10/2025. 
