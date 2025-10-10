عن رخص السوق البيومترية.. هذا ما أعلنته وزارة الداخلية

أعلنت والبلديات -هيئة ادارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات، عن البدء بتسليم رخص السوق البيومترية في كافة أقسام وفروع المصلحة لكل من المعاملات المنجزة اعتبارا من تاريخ 10/10/2025.

Advertisement