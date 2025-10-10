اجتماع لمؤسسة جبل الأرز برئاسة ستريدا جعجع

Advertisement

ترأست النائبة ستريدا اجتماع الهيئة الإدارية لـ"مؤسسة جبل " في معراب، في حضور نائب رئيسة المؤسسة الدكتورة ليلى جعجع، وأمين الصندوق المختار فادي الشدياق، وأمين السر المحامي ماريو صعب، وعضو الهيئة الإدارية المهندس نديم سلامة، ومعاون النائبة جعجع رومانوس الشعار.وتداول المجتمعون في الملفات الاجتماعية والحياتية التي تُعنى بها المؤسسة منذ سنوات، مؤكدين "استمرارها في اهتمامها الدائم بالمساعدات الاجتماعية والطبية والتربوية التي تساهم في تخفيف الأعباء عن أهلنا في قضاء بشري".وفي هذا السياق، تم التطرق إلى المساعدات التربوية للعام الدراسي 2025-2026 التي ستُطلق قريبًا، للسنة السابعة عشرة على التوالي، حيث سيفتح مكتب النائبة جعجع في مدينة بشري أبوابه قريبًا لاستقبال طلبات المساعدات التربوية. ودعا المجتمعون الأهالي إلى متابعة الصفحات الرسمية للنائبة جعجع، حيث سيصدر بيان قريب يتضمّن تحديد فترة استقبال الطلبات للمساعدات التربوية للمدارس الخاصة والمعهد الفني والمعهد الموسيقي في قضاء بشري.وشدّدت النائبة "أهمية الدور الوطني الذي يؤديه اللبنانيون المقيمون في الخارج في حياة وطنهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية"، داعية إلى "اعتماد تسميتهم باللبنانيين المقيمين في الخارج، لأنهم أثبتوا أنهم ليسوا مغتربين عن وطنهم أبداً".وقالت جعجع: "من غير المقبول أن يُعامل اللبناني المقيم خارج وكأنه مواطن من درجة ثانية، يُطلب منه أن يمدّ يد إلى المقيمين وقت الأزمات، لكنه يُحرم من حقه في المشاركة في الحياة الوطنية وصنع القرار وتقرير مصير بلده".وأضافت: "اللبنانيون المقيمون في الخارج أثبتوا خلال السنوات العجاف الماضية، سنوات الأزمات المالية والنقدية والاقتصادية، وجائحة ، وانفجار مرفأ ، أنهم العمود الفقري الحقيقي للبنان. فقد وقفوا إلى جانب أهلهم، وساهموا بدعم صمود العائلات، ومولوا المبادرات الإنمائية والتربوية والصحية والاجتماعية في القرى والبلدات دون تردد، بل حلّوا مكان الدولة في بعض المناطق في دفع رواتب أو تأمين خدمات أساسية".وأكدت جعجع أنّ "حق اللبنانيين المقيمين في الخارج في الاقتراع للمقاعد الـ128 في مجلس النواب هو من أبسط حقوق المواطنة"، مشددة على أنّ "أي محاولة لتهميشهم أو حصر تمثيلهم بستة مقاعد رمزية تُعدّ مخالفة صريحة لمبدأ المساواة بين اللبنانيين".وختمت بالقول: "لبنان لا يُبنى إلا بجناحيه: المقيم في الداخل والمقيم في الخارج. والذين تركوا أرض الوطن قسرًا بسبب الأوضاع المأساوية ما زالوا يحملون لبنان في قلوبهم، ولا يمكن لأي سلطة أن تسلبهم حقهم في المساهمة بإنقاذه من الانهيار".وفي ختام الاجتماع، أُعلن عن توزيع المؤسسة لما يقارب مئة طن من مادة المازوت على المدارس الرسمية والخاصة ومستشفى أنطوان ملكة طوق – بشري الحكومي في قضاء بشري، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المؤسسة لدعم القطاعات الحيوية وضمان استمرار الخدمات التربوية والطبية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.