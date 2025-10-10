Advertisement

لبنان

اجتماع لمؤسسة جبل الأرز برئاسة ستريدا جعجع

Lebanon 24
10-10-2025 | 03:21
A-
A+
Doc-P-1427590-638956886580656462.png
Doc-P-1427590-638956886580656462.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ترأست النائبة ستريدا جعجع اجتماع الهيئة الإدارية لـ"مؤسسة جبل الأرز" في معراب، في حضور نائب رئيسة المؤسسة الدكتورة ليلى جعجع، وأمين الصندوق المختار فادي الشدياق، وأمين السر المحامي ماريو صعب، وعضو الهيئة الإدارية المهندس نديم سلامة، ومعاون النائبة جعجع رومانوس الشعار.
Advertisement

وتداول المجتمعون في الملفات الاجتماعية والحياتية التي تُعنى بها المؤسسة منذ سنوات، مؤكدين "استمرارها في اهتمامها الدائم بالمساعدات الاجتماعية والطبية والتربوية التي تساهم في تخفيف الأعباء عن أهلنا في قضاء بشري".

وفي هذا السياق، تم التطرق إلى المساعدات التربوية للعام الدراسي 2025-2026 التي ستُطلق قريبًا، للسنة السابعة عشرة على التوالي، حيث سيفتح مكتب النائبة جعجع في مدينة بشري أبوابه قريبًا لاستقبال طلبات المساعدات التربوية. ودعا المجتمعون الأهالي إلى متابعة الصفحات الرسمية للنائبة جعجع، حيث سيصدر بيان قريب يتضمّن تحديد فترة استقبال الطلبات للمساعدات التربوية للمدارس الخاصة والمعهد الفني والمعهد الموسيقي في قضاء بشري.

وشدّدت النائبة جعجع على "أهمية الدور الوطني الذي يؤديه اللبنانيون المقيمون في الخارج في حياة وطنهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية"، داعية إلى "اعتماد تسميتهم باللبنانيين المقيمين في الخارج، لأنهم أثبتوا أنهم ليسوا مغتربين عن وطنهم أبداً".

وقالت جعجع: "من غير المقبول أن يُعامل اللبناني المقيم خارج لبنان وكأنه مواطن من درجة ثانية، يُطلب منه أن يمدّ يد العون إلى المقيمين وقت الأزمات، لكنه يُحرم من حقه في المشاركة في الحياة الوطنية وصنع القرار وتقرير مصير بلده".

وأضافت: "اللبنانيون المقيمون في الخارج أثبتوا خلال السنوات العجاف الماضية، سنوات الأزمات المالية والنقدية والاقتصادية، وجائحة كورونا، وانفجار مرفأ بيروت، أنهم العمود الفقري الحقيقي للبنان. فقد وقفوا إلى جانب أهلهم، وساهموا بدعم صمود العائلات، ومولوا المبادرات الإنمائية والتربوية والصحية والاجتماعية في القرى والبلدات دون تردد، بل حلّوا مكان الدولة في بعض المناطق في دفع رواتب أو تأمين خدمات أساسية".

وأكدت جعجع أنّ "حق اللبنانيين المقيمين في الخارج في الاقتراع للمقاعد الـ128 في مجلس النواب هو من أبسط حقوق المواطنة"، مشددة على أنّ "أي محاولة لتهميشهم أو حصر تمثيلهم بستة مقاعد رمزية تُعدّ مخالفة صريحة لمبدأ المساواة بين اللبنانيين".

وختمت بالقول: "لبنان لا يُبنى إلا بجناحيه: المقيم في الداخل والمقيم في الخارج. والذين تركوا أرض الوطن قسرًا بسبب الأوضاع المأساوية ما زالوا يحملون لبنان في قلوبهم، ولا يمكن لأي سلطة أن تسلبهم حقهم في المساهمة بإنقاذه من الانهيار".

وفي ختام الاجتماع، أُعلن عن توزيع المؤسسة لما يقارب مئة طن من مادة المازوت على المدارس الرسمية والخاصة ومستشفى أنطوان الخوري ملكة طوق – بشري الحكومي في قضاء بشري، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المؤسسة لدعم القطاعات الحيوية وضمان استمرار الخدمات التربوية والطبية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
 
(الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
ستريدا جعجع: شكراً للسعودية على دعمها المستمر للبنان
lebanon 24
10/10/2025 13:40:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ستريدا جعجع: جلسة الجمعة تاريخية وحدث مفصلي للبنان
lebanon 24
10/10/2025 13:40:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ستريدا جعجع: الإساءة إلى البطريرك الراعي اعتداء على لبنان وهويته الوطنية
lebanon 24
10/10/2025 13:40:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ستريدا جعجع عرضت مع رئيس مجلس الإنماء ملشاريع إنمائية في قضاء بشري
lebanon 24
10/10/2025 13:40:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

نائب رئيس

جعجع على

التربوي

كورونا

الخوري

بيروت

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:33 | 2025-10-10
06:16 | 2025-10-10
06:11 | 2025-10-10
06:00 | 2025-10-10
05:54 | 2025-10-10
05:50 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24