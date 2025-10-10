طقس لبنان: ارتفاع في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات



وأوضحت النشرة الجوية أن الحال العامة تتمثل في سيطرة طقس خريفي على والحوض الشرقي للمتوسط. وجاءت معدلات درجات الحرارة لشهر تشرين الأول كالتالي: في بين 21 و29 درجة، في بين 20 و28 درجة، وفي بين 13 و27 درجة.



الطقس المتوقع للأيام المقبلة: توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية التابعة للمديرية أن يكون الطقس غدًا قليل الغيوم صباحًا، يتحول بعد الظهر إلى غائم جزئيًا، مع ارتفاع درجات الحرارة خصوصًا في الداخل وفوق الجبال، وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية.

- الجمعة: غائم جزئيًا مع احتمال تساقط بعض الرذاذ في المناطق الشمالية، ويستقر الطقس خلال النهار مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة في الداخل وانخفاض نسبة الرطوبة، ويتحول الطقس تدريجيًا إلى قليل الغيوم مع تكوّن الضباب على المرتفعات.



- السبت: قليل الغيوم صباحًا يتحول بعد الظهر إلى غائم جزئيًا، مع ارتفاع درجات الحرارة خصوصًا في الداخل وفوق الجبال، وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية.



- الأحد: غائم جزئيًا إلى غائم مع انخفاض درجات الحرارة واحتمال هطول أمطار خفيفة شمال البلاد، واستمرار تكوّن الضباب على المرتفعات.