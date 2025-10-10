Advertisement

لبنان

طقس لبنان: ارتفاع في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات

Lebanon 24
10-10-2025 | 03:42
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية التابعة للمديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا قليل الغيوم صباحًا، يتحول بعد الظهر إلى غائم جزئيًا، مع ارتفاع درجات الحرارة خصوصًا في الداخل وفوق الجبال، وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية.
وأوضحت النشرة الجوية أن الحال العامة تتمثل في سيطرة طقس خريفي على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط. وجاءت معدلات درجات الحرارة لشهر تشرين الأول كالتالي: في بيروت بين 21 و29 درجة، في طرابلس بين 20 و28 درجة، وفي زحلة بين 13 و27 درجة.

الطقس المتوقع للأيام المقبلة:
- الجمعة: غائم جزئيًا مع احتمال تساقط بعض الرذاذ في المناطق الشمالية، ويستقر الطقس خلال النهار مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة في الداخل وانخفاض نسبة الرطوبة، ويتحول الطقس تدريجيًا إلى قليل الغيوم مع تكوّن الضباب على المرتفعات.
 
- السبت: قليل الغيوم صباحًا يتحول بعد الظهر إلى غائم جزئيًا، مع ارتفاع درجات الحرارة خصوصًا في الداخل وفوق الجبال، وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية.
 
- الأحد: غائم جزئيًا إلى غائم مع انخفاض درجات الحرارة واحتمال هطول أمطار خفيفة شمال البلاد، واستمرار تكوّن الضباب على المرتفعات.
 
- الإثنين: قليل الغيوم صباحًا مع ارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة:
- على الساحل: من 22 إلى 29 درجة
- فوق الجبال: من 11 إلى 25 درجة
- في الداخل: من 13 إلى 28 درجة

الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية نهارًا، متقلبة ضعيفة ليلًا، ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

الانقشاع والرطوبة:
- جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%

حال البحر:

مائج إجمالًا، وحرارة سطح الماء: 27 درجة


- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق
شروق الشمس: الساعة 6:39 صباحًا
- غروب الشمس: الساعة 18:10 مساءً
 
