لبنان

حادث مروع عند مدخل الكلية الحربية في الفياضية.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
10-10-2025 | 03:48
وقع حادث مروع عند مدخل الكلية الحربية في الفياضية حيث اصطدمت آلية عسكرية بإحدى السيارات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
كلية الحرب

لبنان 24

كلية ال

لبنان

فياض

