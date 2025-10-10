فياض ينتقد التعاطي الرسمي مع الاعتداءات الإسرائيلية

Advertisement

أوضح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور أن "العدو رفع في الأسابيع الأخيرة وتيرة استهدافه للمدنيين اللبنانيين، ما أدى إلى سقوط أطفال ونساء ومدنيين أثناء توجههم إلى أعمالهم".وأضاف خلال احتفال تكريمي أقيم في مجمع الإمام المجتبى – تيريز، في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد علي صولي ويوسف علي صولي وزهرة حسين صولي، أن "هذه الوتيرة المتصاعدة من الأعمال العدائية تمثل تتويجًا لعام كامل من التمادي الإسرائيلي، ومع ذلك لم يحقق الأداء الرسمي أي نتيجة على مدى العام الماضي".وشدد فياض على أن " لا تستنفر أدواتها الدبلوماسية وقدراتها السياسية بالمستوى الذي يرقى إلى التصدي الجدي للأعمال العدائية "، لافتًا إلى "غياب تام لوزارة الخارجية والبعثات في المحافل الدولية، وعدم وجود تحركات فعالة أو بيانات رسمية تضغط على ".كما انتقد تصرفات وزير العدل، قائلاً: "إن انزلاق وزير العدل إلى هذا المستوى من تجاوز القانون يثير أعلى درجات القلق، ويشكل مؤشراً خطيراً على تعثر مسار بناء دولة القانون والمؤسسات".