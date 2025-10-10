Advertisement

لبنان

فياض ينتقد التعاطي الرسمي مع الاعتداءات الإسرائيلية

Lebanon 24
10-10-2025 | 03:39
أوضح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور علي فياض أن "العدو الإسرائيلي رفع في الأسابيع الأخيرة وتيرة استهدافه للمدنيين اللبنانيين، ما أدى إلى سقوط أطفال ونساء ومدنيين أثناء توجههم إلى أعمالهم".
وأضاف خلال احتفال تكريمي أقيم في مجمع الإمام المجتبى – السان تيريز، في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد راغب علي صولي ويوسف علي صولي وزهرة حسين صولي، أن "هذه الوتيرة المتصاعدة من الأعمال العدائية تمثل تتويجًا لعام كامل من التمادي الإسرائيلي، ومع ذلك لم يحقق الأداء الرسمي أي نتيجة على مدى العام الماضي".

وشدد فياض على أن "الدولة اللبنانية لا تستنفر أدواتها الدبلوماسية وقدراتها السياسية بالمستوى الذي يرقى إلى التصدي الجدي للأعمال العدائية الإسرائيلية"، لافتًا إلى "غياب تام لوزارة الخارجية والبعثات اللبنانية في المحافل الدولية، وعدم وجود تحركات فعالة أو بيانات رسمية تضغط على إسرائيل".

كما انتقد تصرفات وزير العدل، قائلاً: "إن انزلاق وزير العدل إلى هذا المستوى من تجاوز القانون يثير أعلى درجات القلق، ويشكل مؤشراً خطيراً على تعثر مسار بناء دولة القانون والمؤسسات".
 
(الوكالة الوطنية)
 
