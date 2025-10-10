Advertisement

لبنان

بشأن المجلس الأعلى اللبناني السوري.. هذا ما تبلغته "الخارجية" من سفارة دمشق

Lebanon 24
10-10-2025 | 03:54
تبلغت وزارة الخارجيّة عبر السفارة السوريّة في لبنان قرار تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري وحصر كافّة أنواع المراسلات بين البلدين بالطرق الرسميّة الدبلوماسيّة. 
