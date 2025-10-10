الرافعي تتعاون مع منظمة العمل لمكافحة الجوع

Advertisement

استقبلت القاضية ، محافظ بالإنابة، في مكتبها بسرايا ، وفد لمكافحة الجوع برئاسة المديرة الإقليمية في نتالي أنجيرا، في زيارة هدفت إلى التعرف على احتياجات الأساسية في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، والأمن الغذائي والتغذية والاستجابة للطوارئ والكوارث الطبيعية.وأشاد الوفد بجهود السلطات المحلية والبلديات، مؤكدًا رغبة المنظمة في توسيع نطاق التعاون لتقديم الدعم ضمن برامج إنسانية وتنموية متكاملة تراعي خصوصيات كل منطقة. بدورها، رحبت الرافعي بالوفد، مشددة على ضرورة تركيز الجهود على المشاريع التي تُحدث فرقًا ملموسًا في حياة المواطنين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التواصل وتبادل المعلومات لتحديد أولويات التدخل، تمهيدًا لوضع خطة عمل مشتركة لتحسين الخدمات الأساسية في مختلف أقضية .