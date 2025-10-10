Advertisement

لبنان

الرافعي تتعاون مع منظمة العمل لمكافحة الجوع

Lebanon 24
10-10-2025 | 03:56
استقبلت القاضية إيمان الرافعي، محافظ لبنان الشمالي بالإنابة، في مكتبها بسرايا طرابلس، وفد منظمة العمل لمكافحة الجوع برئاسة المديرة الإقليمية في الشرق الأوسط نتالي أنجيرا، في زيارة هدفت إلى التعرف على احتياجات محافظة الشمال الأساسية في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، والأمن الغذائي والتغذية والاستجابة للطوارئ والكوارث الطبيعية.
وأشاد الوفد بجهود السلطات المحلية والبلديات، مؤكدًا رغبة المنظمة في توسيع نطاق التعاون لتقديم الدعم ضمن برامج إنسانية وتنموية متكاملة تراعي خصوصيات كل منطقة. بدورها، رحبت الرافعي بالوفد، مشددة على ضرورة تركيز الجهود على المشاريع التي تُحدث فرقًا ملموسًا في حياة المواطنين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التواصل وتبادل المعلومات لتحديد أولويات التدخل، تمهيدًا لوضع خطة عمل مشتركة لتحسين الخدمات الأساسية في مختلف أقضية الشمال.
 
 
