26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
20
o
زحلة
24
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الرافعي تتعاون مع منظمة العمل لمكافحة الجوع
Lebanon 24
10-10-2025
|
03:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبلت القاضية
إيمان الرافعي
، محافظ
لبنان
الشمالي
بالإنابة، في مكتبها بسرايا
طرابلس
، وفد
منظمة العمل
لمكافحة الجوع برئاسة المديرة الإقليمية في
الشرق الأوسط
نتالي أنجيرا، في زيارة هدفت إلى التعرف على احتياجات
محافظة الشمال
الأساسية في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، والأمن الغذائي والتغذية والاستجابة للطوارئ والكوارث الطبيعية.
Advertisement
وأشاد الوفد بجهود السلطات المحلية والبلديات، مؤكدًا رغبة المنظمة في توسيع نطاق التعاون لتقديم الدعم ضمن برامج إنسانية وتنموية متكاملة تراعي خصوصيات كل منطقة. بدورها، رحبت الرافعي بالوفد، مشددة على ضرورة تركيز الجهود على المشاريع التي تُحدث فرقًا ملموسًا في حياة المواطنين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التواصل وتبادل المعلومات لتحديد أولويات التدخل، تمهيدًا لوضع خطة عمل مشتركة لتحسين الخدمات الأساسية في مختلف أقضية
الشمال
.
مواضيع ذات صلة
منظمة أوكسفام: مليونا فلسطيني يعانون من الجوع والقصف والسلب الممنهج لحقوقهم على يد إسرائيل
Lebanon 24
منظمة أوكسفام: مليونا فلسطيني يعانون من الجوع والقصف والسلب الممنهج لحقوقهم على يد إسرائيل
10/10/2025 13:41:51
10/10/2025 13:41:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان وقطر يطلقان تعاونًا تقنيًا في مكافحة السرطان
Lebanon 24
لبنان وقطر يطلقان تعاونًا تقنيًا في مكافحة السرطان
10/10/2025 13:41:51
10/10/2025 13:41:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: عقوبات على 3 منظمات فلسطينية غير حكومية تعاونت مع المحكمة الجنائية الدولية
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: عقوبات على 3 منظمات فلسطينية غير حكومية تعاونت مع المحكمة الجنائية الدولية
10/10/2025 13:41:51
10/10/2025 13:41:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العمل يفعّل لجنة مكافحة عمل الأطفال: اجتماعات شهرية وخطط عملية
Lebanon 24
وزير العمل يفعّل لجنة مكافحة عمل الأطفال: اجتماعات شهرية وخطط عملية
10/10/2025 13:41:51
10/10/2025 13:41:51
Lebanon 24
Lebanon 24
محافظة الشمال
الشرق الأوسط
رئاسة ال
حسين ال
الكوارث
الشمالي
تابع
قد يعجبك أيضاً
اجتماع في السرايا برئاسة سلام يضم وزيريّ الخارجية والعدل السوريين
Lebanon 24
اجتماع في السرايا برئاسة سلام يضم وزيريّ الخارجية والعدل السوريين
06:33 | 2025-10-10
10/10/2025 06:33:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الشيباني من بعبدا: مرحلة التعافي في سوريا ستنعكس إيجابًا على لبنان
Lebanon 24
الشيباني من بعبدا: مرحلة التعافي في سوريا ستنعكس إيجابًا على لبنان
06:16 | 2025-10-10
10/10/2025 06:16:31
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي قبلان: لا شرف لحكومة لا يهمها أمر الجنوب
Lebanon 24
المفتي قبلان: لا شرف لحكومة لا يهمها أمر الجنوب
06:11 | 2025-10-10
10/10/2025 06:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إشكال بسبب حادث سير
Lebanon 24
بالفيديو... إشكال بسبب حادث سير
06:00 | 2025-10-10
10/10/2025 06:00:19
Lebanon 24
Lebanon 24
العلامة فضل الله: لتكن الدولة أمينة على مواطنيها
Lebanon 24
العلامة فضل الله: لتكن الدولة أمينة على مواطنيها
05:54 | 2025-10-10
10/10/2025 05:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خسائر "حزب الله" كبيرة
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
09:00 | 2025-10-09
09/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع إيراني يكشف.. لهذا السبب دخل "حزب الله" الحرب مع إسرائيل
Lebanon 24
موقع إيراني يكشف.. لهذا السبب دخل "حزب الله" الحرب مع إسرائيل
10:30 | 2025-10-09
09/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيروت.. حملة أمنية كبيرة جدا (صور)
Lebanon 24
في بيروت.. حملة أمنية كبيرة جدا (صور)
07:07 | 2025-10-09
09/10/2025 07:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
08:06 | 2025-10-09
09/10/2025 08:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة حامل بطفلها الأوّل... هكذا أعلنت الخبر (فيديو)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة حامل بطفلها الأوّل... هكذا أعلنت الخبر (فيديو)
14:05 | 2025-10-09
09/10/2025 02:05:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:33 | 2025-10-10
اجتماع في السرايا برئاسة سلام يضم وزيريّ الخارجية والعدل السوريين
06:16 | 2025-10-10
الشيباني من بعبدا: مرحلة التعافي في سوريا ستنعكس إيجابًا على لبنان
06:11 | 2025-10-10
المفتي قبلان: لا شرف لحكومة لا يهمها أمر الجنوب
06:00 | 2025-10-10
بالفيديو... إشكال بسبب حادث سير
05:54 | 2025-10-10
العلامة فضل الله: لتكن الدولة أمينة على مواطنيها
05:50 | 2025-10-10
الصادق: لإلغاء المعاهدة مع سوريا تشريعياً
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
10/10/2025 13:41:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
10/10/2025 13:41:51
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
10/10/2025 13:41:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24