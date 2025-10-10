الشيباني في بيروت

استقبل والمغتربين يوسف رجي نظيره السوري أسعد الشيباني، في مبنى .

وكان الشيباني قبل قليل قد وصل الى مبنى الطيران المدني في مطار الدولي في على رأس وفد ضم وزير العدل مظهر اللويس، رئيس جهاز الاستخبارات السورية حسن السلامة، مساعد وزير الداخلية اللواء عبد طحان ووفد سياسي في زيارة رسمية تستمر يوما واحدا تلبية لدعوة وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، يجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانين حول إعادة تفعيل العلاقات الديبلوماسية - السورية والبحث في ملفات عدة بين البلدين.

واستقبله على أرض مديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة رلى نور الدين و القنصل رودريغ خوري من وزارة الخارجية اللبنانية والقائم بأعمال سفارة في علي دغمان .

وبعد لقائه برجّي، سيتوجه إلى قصر للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون، ثم رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام.