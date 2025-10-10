Advertisement

لبنان

الشيباني في بيروت

Lebanon 24
10-10-2025 | 04:06
استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي نظيره السوري أسعد الشيباني، في مبنى وزارة الخارجية.
وكان الشيباني قبل قليل قد وصل  الى مبنى الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت على رأس  وفد ضم  وزير العدل مظهر اللويس، رئيس جهاز الاستخبارات السورية  حسن  السلامة، مساعد وزير  الداخلية  اللواء  عبد  القادر طحان ووفد سياسي في  زيارة  رسمية  تستمر  يوما  واحدا  تلبية  لدعوة  وزير الخارجية  والمغتربين يوسف رجي، يجري خلالها محادثات  مع كبار المسؤولين اللبنانين  حول إعادة تفعيل  العلاقات  الديبلوماسية اللبنانية - السورية  والبحث  في  ملفات عدة بين  البلدين. 
 
واستقبله على أرض  المطار مديرة  المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية  السفيرة  رلى نور الدين  و القنصل  رودريغ خوري  من وزارة الخارجية اللبنانية والقائم بأعمال سفارة  سوريا في  لبنان علي  دغمان .
 
وبعد لقائه برجّي، سيتوجه إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون، ثم رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام.
