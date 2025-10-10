Advertisement

لبنان

في عنايا.. حاكم مصرف لبنان يزور ضريح القديس شربل

Lebanon 24
10-10-2025 | 04:35
زار حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ضريح القديس شربل في دير مار مارون – عنايا، برفقة شقيقه النائب السابق فارس سعيد، حيث كان في استقبالهما رئيس الدير الأب ميلاد طربيه والرئيس السابق الأباتي طنوس نعمة.
أضاء الحاكم شمعة أمام الضريح وصلّى على نية لبنان، ثم عقد لقاء في صالون الدير تم خلاله التطرق إلى الأوضاع العامة في البلاد، ولا سيما المالية منها.

وفي ختام الزيارة، قدّم الأب طربيه صورة للقديس شربل إلى سعيد، متمنيًا له التوفيق في مهامه خدمةً للبنان.

كما استقبل الأب طربيه وفدًا فاتيكانياً يزور لبنان تحضيرًا لزيارة البابا لاوون المقررة أواخر تشرين الثاني المقبل، وتم البحث في الترتيبات الخاصة بزيارة البابا إلى دير مار مارون في الأول من كانون الأول القادم.
 
(الوكالة الوطنية)
