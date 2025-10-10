في عنايا.. حاكم مصرف لبنان يزور ضريح القديس شربل

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

زار حاكم كريم سعيد في – عنايا، برفقة شقيقه النائب السابق ، حيث كان في استقبالهما رئيس الدير الأب ميلاد والرئيس السابق الأباتي نعمة.أضاء الحاكم شمعة أمام الضريح وصلّى على نية ، ثم عقد لقاء في صالون الدير تم خلاله التطرق إلى الأوضاع العامة في البلاد، ولا سيما المالية منها.وفي ختام الزيارة، قدّم الأب طربيه صورة للقديس شربل إلى سعيد، متمنيًا له التوفيق في مهامه خدمةً للبنان.كما استقبل الأب طربيه وفدًا فاتيكانياً يزور لبنان تحضيرًا لزيارة البابا لاوون المقررة أواخر تشرين الثاني المقبل، وتم البحث في الترتيبات الخاصة بزيارة البابا إلى دير في الأول من كانون الأول القادم.