Advertisement

لبنان

"بلبلة" في أوساط "حزب الله".. تحقيقات وتساؤلات

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-10-2025 | 04:45
A-
A+
Doc-P-1427632-638956935112065189.jpg
Doc-P-1427632-638956935112065189.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار مقطع فيديو لإسرائيلي يتجول في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت جدلاً كبيراً وواسعاً في أوساط بيئة "حزب الله"، حيث تم التساؤل عن مدى خطورة هذا الأمر الذي تم توثيقه بفيديوهات تناقلها الإعلام الإسرائيليّ مؤخراً.
Advertisement
 

المسألة هذه أثارت حفيظة سكان من الضاحية الذين تحدثوا عن "خرق كبير" ما زال مُستمراً منذ الحرب، ما يكشف عن أن أمن الضاحية "هشّ جداً".
 

معلومات "لبنان24" تقولُ إن أجهزة "حزب الله" الداخلية تتابع المسألة التي برزت بقوة خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أنَّ هناك ضغوطاً في بيئة "الحزب" لجلاء الحقيقة كاملة بشأن هذا الأمر، خصوصاً أن المسألة تشكل إحراجاً كبيراً لأمن "حزب الله" في الضاحية الجنوبية التي تشهد على تشديد أكثر بكثير من السابق لاسيما بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.
 

في الوقت نفسه، تمتنع جهات تمثل "حزب الله" عن التصريح بشأن ما حصل "خلال الوقت الراهن"، فيما من المرجح جداً أن يتلقى نواب "حزب الله" أسئلة واضحة بهذا الشأن ليُحمّلوا المسؤولية في ذلك للدولة، وذلك طبقاً لحديث مناصري "الحزب" الذين يعتبرون أن التقصير من الدولة في عدم توقيف الإسرائيلي لدى دخوله إلى لبنان.
 

مع هذا، فإن المسألة التي حصلت لا تنفي أن تكونَ فرضية زيارة إسرائيليين للبنان بشكل مستمر قد حصلت، فالأمر يمكن أن يحصل من خلال جوازات سفر أجنبية، وهي خطوة لجأ إليها الإسرائيلي الذي زار الضاحية مؤخراً.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تحقيقات "حزب الله" الداخلية فرضية "الخرق والخيانة"
lebanon 24
10/10/2025 13:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تساؤلات عن "إختراق" مخبأ نصرالله.. هل سيكشف "حزب الله" الحقيقة؟
lebanon 24
10/10/2025 13:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24
استهداف إسرائيلي لمسؤولين وعناصر في"حزب الله" بتكتيكات "غير تقليدية"
lebanon 24
10/10/2025 13:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يُرمّم "السلاح" ومهلة أميركية للبنان
lebanon 24
10/10/2025 13:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

لبنان24

بيروت

بلبل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:33 | 2025-10-10
06:16 | 2025-10-10
06:11 | 2025-10-10
06:00 | 2025-10-10
05:54 | 2025-10-10
05:50 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24