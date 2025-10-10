"بلبلة" في أوساط "حزب الله".. تحقيقات وتساؤلات

أثار مقطع فيديو لإسرائيلي يتجول في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت جدلاً كبيراً وواسعاً في أوساط بيئة " "، حيث تم التساؤل عن مدى خطورة هذا الأمر الذي تم توثيقه بفيديوهات تناقلها الإعلام الإسرائيليّ مؤخراً.

المسألة هذه أثارت حفيظة سكان من الضاحية الذين تحدثوا عن "خرق كبير" ما زال مُستمراً منذ الحرب، ما يكشف عن أن أمن الضاحية "هشّ جداً".



معلومات " " تقولُ إن أجهزة "حزب الله" الداخلية تتابع المسألة التي برزت بقوة خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أنَّ هناك ضغوطاً في بيئة "الحزب" لجلاء الحقيقة كاملة بشأن هذا الأمر، خصوصاً أن المسألة تشكل إحراجاً كبيراً لأمن "حزب الله" في الضاحية الجنوبية التي تشهد على تشديد أكثر بكثير من السابق لاسيما بعد الحرب الأخيرة على .



في الوقت نفسه، تمتنع جهات تمثل "حزب الله" عن التصريح بشأن ما حصل "خلال الوقت الراهن"، فيما من المرجح جداً أن يتلقى نواب "حزب الله" أسئلة واضحة بهذا الشأن ليُحمّلوا المسؤولية في ذلك للدولة، وذلك طبقاً لحديث مناصري "الحزب" الذين يعتبرون أن التقصير من الدولة في عدم توقيف لدى دخوله إلى لبنان.