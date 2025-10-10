26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
20
o
زحلة
24
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"بلبلة" في أوساط "حزب الله".. تحقيقات وتساؤلات
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
10-10-2025
|
04:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار مقطع فيديو لإسرائيلي يتجول في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت جدلاً كبيراً وواسعاً في أوساط بيئة "
حزب الله
"، حيث تم التساؤل عن مدى خطورة هذا الأمر الذي تم توثيقه بفيديوهات تناقلها الإعلام الإسرائيليّ مؤخراً.
Advertisement
المسألة هذه أثارت حفيظة سكان من الضاحية الذين تحدثوا عن "خرق كبير" ما زال مُستمراً منذ الحرب، ما يكشف عن أن أمن الضاحية "هشّ جداً".
معلومات
"
لبنان24
"
تقولُ إن أجهزة "حزب الله" الداخلية تتابع المسألة التي برزت بقوة خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أنَّ هناك ضغوطاً في بيئة "الحزب" لجلاء الحقيقة كاملة بشأن هذا الأمر، خصوصاً أن المسألة تشكل إحراجاً كبيراً لأمن "حزب الله" في الضاحية الجنوبية التي تشهد على تشديد أكثر بكثير من السابق لاسيما بعد الحرب
الإسرائيلية
الأخيرة على
لبنان
.
في الوقت نفسه، تمتنع جهات تمثل "حزب الله" عن التصريح بشأن ما حصل "خلال الوقت الراهن"، فيما من المرجح جداً أن يتلقى نواب "حزب الله" أسئلة واضحة بهذا الشأن ليُحمّلوا المسؤولية في ذلك للدولة، وذلك طبقاً لحديث مناصري "الحزب" الذين يعتبرون أن التقصير من الدولة في عدم توقيف
الإسرائيلي
لدى دخوله إلى لبنان.
مع هذا، فإن المسألة التي حصلت لا تنفي أن تكونَ فرضية زيارة إسرائيليين للبنان بشكل مستمر قد حصلت، فالأمر يمكن أن يحصل من خلال جوازات سفر أجنبية، وهي خطوة لجأ إليها الإسرائيلي الذي زار الضاحية مؤخراً.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تحقيقات "حزب الله" الداخلية فرضية "الخرق والخيانة"
Lebanon 24
تحقيقات "حزب الله" الداخلية فرضية "الخرق والخيانة"
10/10/2025 13:42:45
10/10/2025 13:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تساؤلات عن "إختراق" مخبأ نصرالله.. هل سيكشف "حزب الله" الحقيقة؟
Lebanon 24
تساؤلات عن "إختراق" مخبأ نصرالله.. هل سيكشف "حزب الله" الحقيقة؟
10/10/2025 13:42:45
10/10/2025 13:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف إسرائيلي لمسؤولين وعناصر في"حزب الله" بتكتيكات "غير تقليدية"
Lebanon 24
استهداف إسرائيلي لمسؤولين وعناصر في"حزب الله" بتكتيكات "غير تقليدية"
10/10/2025 13:42:45
10/10/2025 13:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يُرمّم "السلاح" ومهلة أميركية للبنان
Lebanon 24
"حزب الله" يُرمّم "السلاح" ومهلة أميركية للبنان
10/10/2025 13:42:45
10/10/2025 13:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
الإسرائيلية
الإسرائيلي
إسرائيل
لبنان24
بيروت
بلبل
تابع
قد يعجبك أيضاً
اجتماع في السرايا برئاسة سلام يضم وزيريّ الخارجية والعدل السوريين
Lebanon 24
اجتماع في السرايا برئاسة سلام يضم وزيريّ الخارجية والعدل السوريين
06:33 | 2025-10-10
10/10/2025 06:33:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الشيباني من بعبدا: مرحلة التعافي في سوريا ستنعكس إيجابًا على لبنان
Lebanon 24
الشيباني من بعبدا: مرحلة التعافي في سوريا ستنعكس إيجابًا على لبنان
06:16 | 2025-10-10
10/10/2025 06:16:31
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي قبلان: لا شرف لحكومة لا يهمها أمر الجنوب
Lebanon 24
المفتي قبلان: لا شرف لحكومة لا يهمها أمر الجنوب
06:11 | 2025-10-10
10/10/2025 06:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إشكال بسبب حادث سير
Lebanon 24
بالفيديو... إشكال بسبب حادث سير
06:00 | 2025-10-10
10/10/2025 06:00:19
Lebanon 24
Lebanon 24
العلامة فضل الله: لتكن الدولة أمينة على مواطنيها
Lebanon 24
العلامة فضل الله: لتكن الدولة أمينة على مواطنيها
05:54 | 2025-10-10
10/10/2025 05:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خسائر "حزب الله" كبيرة
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
09:00 | 2025-10-09
09/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع إيراني يكشف.. لهذا السبب دخل "حزب الله" الحرب مع إسرائيل
Lebanon 24
موقع إيراني يكشف.. لهذا السبب دخل "حزب الله" الحرب مع إسرائيل
10:30 | 2025-10-09
09/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيروت.. حملة أمنية كبيرة جدا (صور)
Lebanon 24
في بيروت.. حملة أمنية كبيرة جدا (صور)
07:07 | 2025-10-09
09/10/2025 07:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
08:06 | 2025-10-09
09/10/2025 08:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة حامل بطفلها الأوّل... هكذا أعلنت الخبر (فيديو)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة حامل بطفلها الأوّل... هكذا أعلنت الخبر (فيديو)
14:05 | 2025-10-09
09/10/2025 02:05:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
06:33 | 2025-10-10
اجتماع في السرايا برئاسة سلام يضم وزيريّ الخارجية والعدل السوريين
06:16 | 2025-10-10
الشيباني من بعبدا: مرحلة التعافي في سوريا ستنعكس إيجابًا على لبنان
06:11 | 2025-10-10
المفتي قبلان: لا شرف لحكومة لا يهمها أمر الجنوب
06:00 | 2025-10-10
بالفيديو... إشكال بسبب حادث سير
05:54 | 2025-10-10
العلامة فضل الله: لتكن الدولة أمينة على مواطنيها
05:50 | 2025-10-10
الصادق: لإلغاء المعاهدة مع سوريا تشريعياً
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
10/10/2025 13:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
10/10/2025 13:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
10/10/2025 13:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24