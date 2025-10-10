Advertisement

مكي.. تنظيم لقاء في زحلة حول التحول الرقمي والإصلاح الإداري

Lebanon 24
10-10-2025 | 04:43
نظّمت بلدية زحلة لقاءً مع وزير التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي بعنوان "التحول الرقمي والإصلاح الإداري"، في قاعة القصر البلدي، بحضور محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، وعدد من القائمقامين ورئيس البلدية المهندس سليم غزالة وفاعليات.
بعد النشيد الوطني، شدد المحافظ أبو جودة على أهمية البرنامج في إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بالتعاون مع الوزير مكي، فيما أكد غزالة انفتاح البلدية على المبادرات التطويرية واهتمامها بتطبيق الذكاء الاصطناعي في العمل البلدي.

أما الوزير مكي، فطرح تساؤلاً حول كيفية "استعادة ثقة المواطن"، موضحًا أن "جزءًا كبيرًا من التغيير يتحقق من خلال الإصلاح الإداري والاستماع إلى آراء الموظفين والمواطنين ضمن مشروع إعادة تكوين الإدارات والمؤسسات العامة 2030".

وأشار إلى أن المشروع يشمل جولات ميدانية في مختلف المناطق لجمع آراء الناس حول أولوياتهم، تليها مرحلة إعادة الهيكلة عبر دمج الإدارات أو إلغاء غير الفاعلة منها. واعتبر أن "هذه المراجعة الأولى منذ 65 عامًا لتنظيم القطاع العام"، مشددًا على أن الحل "ليس بالتوظيف العشوائي، بل باستقطاب الكفاءات اللبنانية في الداخل والاغتراب".

وختم مكي مشيدًا بالمؤسسة العسكرية اللبنانية، وبالتقرير الذي قدّمه الجيش في مجلس الوزراء، مؤكدًا ثقته الكاملة بعملها ومتابعته الدقيقة للملف.

(الوكالة الوطنية)
