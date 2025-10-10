Advertisement

لبنان

رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى عادا الجريحة أماني بزي شرارة في المستشفى

Lebanon 24
10-10-2025 | 05:03
A-
A+
Doc-P-1427643-638956947187862981.jpg
Doc-P-1427643-638956947187862981.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عاد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون، صباح اليوم الجريحة أماني بزي شرارة في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، حيث تتلقى العلاج  على اثر إصابتها في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدينة بنت جبيل في 21 أيلول الماضي، وأدت إلى استشهاد أطفالها الثلاثة وزوجها صبحي شرارة.
Advertisement
وكان في استقبال الرئيس عون والسيدة الأولى مدير المستشفى السيد جوزيف عتيق، والطبيب المعالج الدكتور سمير علم الذي قدّم شرحًا مفصّلاً عن الوضع الصحي للسيدة بزي، ووضع ابنتها أسيل التي لا تزال في العناية الفائقة.
وخلال الزيارة، أعرب الرئيس عون واللبنانية الاولى عن تضامنهما العميق مع السيدة أماني، واكدا أن "اللبنانيين جميعًا يقفون إلى جانبها في محنتها"، وثمّنا قدرتها على التحمل وتخطي هذه المأساة الأليمة. كما عبّرا عن أملهما في شفاء ابنتها أسيل والصلاة من اجل سلامتها.
مواضيع ذات صلة
جولة للبنانية الأولى نعمت عون على مركز سرطان المرأة في مستشفى أوتيل ديو (صور)
lebanon 24
10/10/2025 13:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24
اللبنانية الاولى خلال جولة جنوبية: الفرحة ستعود الى الجنوب
lebanon 24
10/10/2025 13:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون واللبنانية الأولى غادرا الى نيويورك
lebanon 24
10/10/2025 13:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24
عون واللبنانية الأولى يصلان إلى نيويورك ويشاركان في قداس الأحد بكاتدرائية سيدة لبنان
lebanon 24
10/10/2025 13:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

الإسرائيلية

الرئيس عون

صباح اليوم

الإسرائيلي

جوزاف عون

اللبنانية

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:33 | 2025-10-10
06:16 | 2025-10-10
06:11 | 2025-10-10
06:00 | 2025-10-10
05:54 | 2025-10-10
05:50 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24