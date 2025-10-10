رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى عادا الجريحة أماني بزي شرارة في المستشفى

Advertisement

عاد رئيس الجمهورية واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون، الجريحة أماني بزي شرارة في مستشفى الجامعة الأميركية في ، حيث تتلقى العلاج على اثر إصابتها في الغارة التي استهدفت مدينة بنت في 21 أيلول الماضي، وأدت إلى استشهاد أطفالها الثلاثة وزوجها صبحي شرارة.وكان في استقبال والسيدة الأولى مدير المستشفى السيد جوزيف عتيق، والطبيب المعالج الدكتور سمير علم الذي قدّم شرحًا مفصّلاً عن الوضع الصحي للسيدة بزي، ووضع ابنتها أسيل التي لا تزال في العناية الفائقة.وخلال الزيارة، أعرب الرئيس عون واللبنانية الاولى عن تضامنهما العميق مع السيدة أماني، واكدا أن "اللبنانيين جميعًا يقفون إلى جانبها في محنتها"، وثمّنا قدرتها على التحمل وتخطي هذه المأساة الأليمة. كما عبّرا عن أملهما في شفاء ابنتها أسيل والصلاة من اجل سلامتها.