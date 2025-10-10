يزبك: تعليق اعمال المجلس الأعلى اللبناني - السوري يجب ان يُستتبع سريعاً بإلغائه

Advertisement

كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عبر "أكس":"تعليق اعمال المجلس الاعلى اللبناني السوري، يجب ان يُستتبع سريعاً بإلغائه ومحو اثره من كل السجلات الرسمية، مع ابقائه عالقاً في اذهان اللبنانيين والسوريين رسميين ومدنيين، بوصفه صورة لأسوأ معالم الانكسار والتملق والدونية لبنانياً، ولأسوأ ذهنية فوقية إلغائية مارسها النظام البائد سورياً. تِنذكر وما تنعاد تلك الحقبة السوداء بظروفها ورجالها على الضفتين ومعاهداتها المذلة. والعُقبى لعلاقات ندية اخوية بحدود مرسّمة ومصالح مشتركة مصونة ومحصنة بالاحترام المتبادل بين دولتين سيدتين".