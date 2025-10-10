Advertisement

لبنان

قرب الحدود مع لبنان... سماع إطلاق رصاص من داخل الأراضي السوريّة

Lebanon 24
10-10-2025 | 05:15
A-
A+
Doc-P-1427649-638956955022207340.jpg
Doc-P-1427649-638956955022207340.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سماع إطلاق رصاص من داخل أراضي الدبوسة السوريّة القريبة من الحدود اللبنانية الشماليّة.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"الإخبارية السورية": سماع انفجار قرب بلدة أطمة شمالي إدلب يُرجّح أنه ناجم عن تفجير الجيش التركي نفقًا يُستخدم للعبور غير الشرعي إلى الأراضي التركية
lebanon 24
10/10/2025 13:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر بالحكومة السورية ل"الجزيرة": وحدة الأراضي السورية غير قابلة للتجزئة أو المساومة
lebanon 24
10/10/2025 13:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: نهاجم أهدافا في سهل البقاع قرب الحدود اللبنانية السورية
lebanon 24
10/10/2025 13:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة عند الحدود.. رصاصٌ إسرائيلي يطال لبنانيين!
lebanon 24
10/10/2025 13:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24

اللبنانية

لبنان 24

الشمالي

الدبوس

الشمال

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:33 | 2025-10-10
06:16 | 2025-10-10
06:11 | 2025-10-10
06:00 | 2025-10-10
05:54 | 2025-10-10
05:50 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24