خرجت من منزل ذويها ولم تَعُد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقودة:– بسملة (مواليد عام 2007، فلسطينية الجنسية)التي خرجت بتاريخ 08-10-2025 من منزل ذويها الكائن في محلة – شارع إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة طريق الجديدة في وحدة شرطة ، على الرقم: 856811-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.