رجي: نرحب بتعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري ونتطلع إلى الغائه

Advertisement

استقبل والمغتربين يوسف رجي، قبل ظهر اليوم، وزير الخارجية في الجمهورية العربية أسعد الشيباني على رأس وفد رسمي، في زيارة تُعد الأولى من نوعها لوزير خارجية سوري إلى منذ سنوات.وعُقد لقاء ثنائي بين الوزيرين، تلاه اجتماع موسّع ضمّ الوفدين اللبناني والسوري، تم خلاله بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية ومعالجة الملفات العالقة.وفي مؤتمر صحافي مشترك بعد اللقاء قال الوزير رجي:"أرحب بحرارة بمعالي وزير خارجية أسعد الشيباني، هذه الزيارة التاريخية إلى لبنان تُعد بداية صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، بعد سقوط النظام السابق الذي عانى منه الشعبان السوري واللبناني طويلًا. هذه الزيارة تأخرت لأسباب تقنية ولوجستية، لكنها اليوم تأتي في توقيت مناسب، ونتطلع لأن تكون فاتحة خير للبلدين.”اضاف الوزير رجي:" اتفقنا على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة الملفات العالقة، وهناك نية صادقة والتزام واضح من الجانبين بالسير في اتجاه تعاون حقيقي. ما يميّز هذه المرحلة هو احترام الإدارة السورية الجديدة لسيادة لبنان واستقلاله، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وهو تطور مهم وإيجابي جداً يُقابَل بترحيب واسع من اللبنانيين.”وختم رجي قائلاً: “سنعمل معاً على فتح مسار جديد قائم على السلم والأمان، والتعاون الاقتصادي، والتنمية المشتركة بما يخدم مصلحة الشعبين.”قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني:هذه الزيارة إلى لبنان تُعد محطة تاريخية أيضاً لسوريا، التي تدخل اليوم، بعد عشرة أشهر على سقوط النظام السابق، مرحلة جديدة من التعافي وإعادة الإعمار. وأحد أهم ركائز هذه المرحلة هو بناء علاقات سياسية متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل، وسيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها.”تابع : “نحن في سوريا نعتمد هذا النهج بشكل واضح، وزيارتنا إلى لبنان تُعبر عن هذا التوجه الجديد. نحن نكن للبنان كل الاحترام والتقدير، ونسعى إلى تجاوز أخطاء الماضي، التي كنا نحن ايضا من ضحاياها نتيجة سوء إدارة العلاقة بين البلدين.”وأوضح الشيباني:" ان هناك فرصة تاريخية وسياسية واقتصادية اليوم لتحويل العلاقة بين لبنان وسوريا من علاقة أمنية متوترة إلى علاقة سياسية واقتصادية متينة تعود بالنفع على شعبينا. نحن بلدان متجاوران، وتفرض علينا الجغرافيا والتاريخ العمل سوياً من أجل مصلحة مواطنينا، بعيدا عن الاستثمار في الأزمات والمشاكل.”وختم الوزير الشيباني:" هذه الزيارة جاءت بتوجيه من فخامة الرئيس السوري أحمد ، تأكيداً على عمق العلاقات بين البلدين. كما نعرب عن شكرنا للبنان شعباً وحكومة على استضافتهم للسوريين خلال السنوات الماضية رغم التحديات الاقتصادية الداخلية. نأمل أن يتم التوصل إلى حلول إنسانية لهذا الملف، تُبنى على مشاعر الأخوة والصداقة التي يحملها الشعب السوري تجاه لبنان.”وفي ختام اللقاء قال الوزير يوسف رجي :"نزف بشرى إلى الشعب اللبناني بأن الحكومة السورية قررت تعليق العمل في المجلس الأعلى اللبناني– السوري، وخلال فترة قريبة سنعمل على إزالته نهائياً من القانون، لتُصبح العلاقات بين البلدين قائمة على القنوات الدبلوماسية المباشرة، كأي علاقتين طبيعيتين بين دولتين مستقلتين.”