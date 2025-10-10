بمشاركة وفود سوريّة... 3 إجتماعات في السرايا (صور)

يعقد اجتماعًا في السراي الحكومي، يحضره طارق متري، ووزير الخارجية السفير يوسف رجي، ووزير العدل عادل نصّار، مع والمغتربين السوري حسن الشيباني، ووزير العدل السوري مظهر الويس، والوفد المرافق.

كما يُعقد في هذه الأثناء في السراي اجتماع بين مدير عام اللبناني اللواء حسن ومساعد السوري للشؤون الأمنية اللواء عبد طحان.

كما يعقد ايضا في هذه الأثناء في السراي اجتماع بين في العميد الركن طوني قهوجي ورئيس جهاز الاستخبارات السوري حسين السلامة.