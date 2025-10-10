26
لبنان
بمشاركة وفود سوريّة... 3 إجتماعات في السرايا (صور)
Lebanon 24
10-10-2025
|
06:33
A-
A+
يعقد
رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام
اجتماعًا في السراي الحكومي، يحضره
نائب رئيس
مجلس الوزراء
طارق متري، ووزير الخارجية السفير يوسف رجي، ووزير العدل عادل نصّار، مع
وزير الخارجية
والمغتربين السوري
أسعد
حسن الشيباني، ووزير العدل السوري مظهر الويس، والوفد المرافق.
كما يُعقد في هذه الأثناء في السراي اجتماع بين مدير عام
الأمن العام
اللبناني اللواء حسن
شقير
ومساعد
وزير الداخلية
السوري للشؤون الأمنية اللواء عبد
القادر
طحان.
كما يعقد ايضا في هذه الأثناء في السراي اجتماع بين
مدير المخابرات
في
الجيش اللبناني
العميد الركن طوني قهوجي ورئيس جهاز الاستخبارات السوري حسين السلامة.
