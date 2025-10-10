Advertisement

لبنان

بمشاركة وفود سوريّة... 3 إجتماعات في السرايا (صور)

Lebanon 24
10-10-2025 | 06:33
A-
A+
Doc-P-1427687-638957002982138004.jpg
Doc-P-1427687-638957002982138004.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعًا في السراي الحكومي، يحضره نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ووزير الخارجية السفير يوسف رجي، ووزير العدل عادل نصّار، مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، ووزير العدل السوري مظهر الويس، والوفد المرافق.
Advertisement
 
 
 
كما يُعقد في هذه الأثناء في السراي اجتماع بين مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير ومساعد وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر طحان.
 
 
 
 
كما يعقد ايضا في هذه الأثناء في السراي اجتماع بين مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي ورئيس جهاز الاستخبارات السوري حسين السلامة.
 
 
مواضيع ذات صلة
بالأسماء... 3 وزراء شيعة لم يحضروا إجتماع السرايا
lebanon 24
10/10/2025 15:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: المفاوضات كانت تعقد بشكل رسمي وعلني وبدعم دولي وبمشاركة وفود أميركية وإسرائيلية
lebanon 24
10/10/2025 15:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24
إستئناف اجتماعات لجنة الإشراف على تطبيق وقف النار بمشاركة أورتاغوس وقائد القيادة الوسطى الأميركي
lebanon 24
10/10/2025 15:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: ندعو لحلول دبلوماسية وقانونية تضمن مشاركة الوفد الفلسطيني في اجتماعات الجمعية العامة
lebanon 24
10/10/2025 15:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

مدير المخابرات

الجيش اللبناني

وزير الخارجية

وزير الداخلية

مجلس الوزراء

الأمن العام

مساعد وزير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:48 | 2025-10-10
08:47 | 2025-10-10
08:44 | 2025-10-10
08:43 | 2025-10-10
08:34 | 2025-10-10
08:17 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24