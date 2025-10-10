Advertisement

لبنان

الإحصاء المركزي يُصدر تقرير المحاسبة الوطنية والناتج المحلي لعامي 2022 و2023

Lebanon 24
10-10-2025 | 07:03
اعلنت إدارة الإحصاء المركزي في بيان انها" وضعت بمتناول يد متخذي القرارات وراسمي السياسات والباحثين والمواطنين والمستخدمين كافة، تقريرا عن المحاسبة الوطنية والناتج المحلي الإجمالي عن العامين ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ والذي تم تنفيذه بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP".
اضافت:"يتناول هذا التقرير عرضا للمحاسبة الوطنية والناتج المحلي الإجمالي عن العامين 2022 و 2023

بالإضافة إلى شروحات تفصيلية عن كل الجداول المنشورة والمرتبطة بالدراسة".

واشارت الى ان "التقرير والجداول وكل التفاصيل متوافرة مجانا على صفحة إدارة الإحصاء المركزي الرسمية:www.cas.gov.lb ".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24