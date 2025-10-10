الإحصاء المركزي يُصدر تقرير المحاسبة الوطنية والناتج المحلي لعامي 2022 و2023

Advertisement

اعلنت في بيان انها" وضعت بمتناول يد متخذي القرارات وراسمي السياسات والباحثين والمواطنين والمستخدمين كافة، تقريرا عن المحاسبة الوطنية والناتج المحلي الإجمالي عن العامين ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ والذي تم تنفيذه بالشراكة مع برنامج للتنمية UNDP".اضافت:"يتناول هذا التقرير عرضا للمحاسبة الوطنية والناتج المحلي الإجمالي عن العامين 2022 و 2023بالإضافة إلى شروحات تفصيلية عن كل الجداول المنشورة والمرتبطة بالدراسة".واشارت الى ان "التقرير والجداول وكل التفاصيل متوافرة مجانا على صفحة المركزي الرسمية:www.cas.gov.lb ".