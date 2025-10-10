الكعكي نعى وليد الحسيني: ترك اثرا وارثا ادبيا وصحافيا كبيرا

Advertisement

نعى نقيب عوني الكعكي، الصحافي وليد ، وقال في كلمة رثاه فيها: "رحل الاخ والحبيب وصديق العمر صاحب الابتسامة السمحاء التي لا تغيب عن وجهه وصاحب الاخلاق الكريمة "والكرم الصحافي" وصاحب الكلمة المتميزة والمقالة الساخرة.لقد كان أحد ملوك الكلمة في مهنة المتاعب . وليد الحسيني "أبو سامر" كان من أبرز واهم الصحافيين في والعالم العربي ..لقد بدأ من الصفر من مندوب الى كاتب مقال في الزميلة "النهار" الى صاحب "الكفاح العربي" ، لقد اشترى "الكفاح" من المرحوم النقيب طه واشترى امتيازا آخر ليضيف على "الكفاح اسم العربي".تميز بعلاقته الودية مع الرئيس وكان من أقرب وأصدق وأنبل الاصدقاء للرئيس .بقي على عهده بحبه للرئيس الراحل الذي كان له الفضل في بدء علاقته بالرئيس معمر .هذه هي الدنيا، نأتي اليها.. ثم نذهب لكن الذي يميز هذا الراحل انه ترك اثرا وارثا ادبيا وصحافيا كبيرا وعائلة من أكرم واطيب العائلات.تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته. والى اللقاء يا صديقي ابو سامر".