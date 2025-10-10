مرقص يشارك في ندوة دولية بروما

Advertisement

يشارك المحامي د. ، في ندوة حوارية تُعقد غدا في روما- مودينا.الندوة التي تُقام تحت عنوان: "الذكاء الثقافي ودور الثقافة كجسر للتعاون وبناء السلام"، تنظّمها مؤسسات Presidio Culturale Italiano وCultura Italiae وS.E.M.I (Storie di Eccellenza, Merito e Innovazione) التي تعتبر جزءا من تشكيلات منظمات .ومن المقرّر أن يُلقي الوزير كلمة في المناسبة، يتناول فيها أهمية الذكاء الثقافي، ودور في تعزيز الحوار بين الثقافات والمجتمعات، ومكانة الاعلاميين اللبنانيين في المنطقة العربية والغرب.