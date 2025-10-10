Advertisement

لبنان

مرقص يشارك في ندوة دولية بروما

Lebanon 24
10-10-2025
يشارك وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، في ندوة حوارية تُعقد غدا في روما- مودينا.
الندوة التي تُقام تحت عنوان: "الذكاء الثقافي ودور الثقافة كجسر للتعاون وبناء السلام"، تنظّمها مؤسسات Presidio Culturale Italiano وCultura Italiae وS.E.M.I (Storie di Eccellenza, Merito e Innovazione) التي تعتبر جزءا من تشكيلات منظمات الأمم المتحدة.

ومن المقرّر أن يُلقي الوزير مرقص كلمة في المناسبة، يتناول فيها أهمية الذكاء الثقافي، ودور الإعلام اللبناني في تعزيز الحوار بين الثقافات والمجتمعات، ومكانة الاعلاميين اللبنانيين في المنطقة العربية والغرب. 
(الوكالة الوطنية)
