انتحل صفات رسمية ونفّذ أعمال احتيال.. وأمن الدولة تطلب إفادات الضحايا

"إلحاقًا لبيانها السابق المتعلّق بتوقيف المدعو (م. س.) بجرم الاحتيال وانتحال صفات رسمية، تعمّم لأمن الدولة أرقام الهواتف التي استعملها المذكور في أعمال النصب والاحتيال:

81/323817 – 79/382770 – 70/443172 – 03/943450 – 71/096874 – 71/928769.



وتدعو المديرية كل من وقع ضحية أعماله إلى التوجّه إلى – سرايا ، للإدلاء بإفادته".

يعمّم أرقام هواتف استعملها منتحل صفات رسمية في أعمال احتيالية



إلحاقًا لبيانها السابق المتعلّق بتوقيف المدعو (م. س.) بجرم الاحتيال وانتحال صفات رسمية، تعمّم المديرية العامة لأمن…