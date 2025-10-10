انتحل صفات رسمية ونفّذ أعمال احتيال.. وأمن الدولة تطلب إفادات الضحايا

أمن الدولة يعمّم أرقام هواتف استعملها منتحل صفات رسمية في أعمال احتيالية
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
إلحاقًا لبيانها السابق المتعلّق بتوقيف المدعو (م. س.) بجرم الاحتيال وانتحال صفات رسمية، تعمّم المديرية العامة لأمن… pic.twitter.com/xq5FGTcUPj
— Lebanese State Securityالمديرية العامة لأمن الدولة (@statesecuritylb) October 10, 2025
