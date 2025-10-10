Advertisement

لبنان

انتحل صفات رسمية ونفّذ أعمال احتيال.. وأمن الدولة تطلب إفادات الضحايا

Lebanon 24
10-10-2025 | 07:30
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

"إلحاقًا لبيانها السابق المتعلّق بتوقيف المدعو (م. س.) بجرم الاحتيال وانتحال صفات رسمية، تعمّم المديرية العامة لأمن الدولة أرقام الهواتف التي استعملها المذكور في أعمال النصب والاحتيال:
81/323817 – 79/382770 – 70/443172 – 03/943450 – 71/096874 – 71/928769.

وتدعو المديرية كل من وقع ضحية أعماله إلى التوجّه إلى مكتب البقاع الغربي – سرايا صغبين، للإدلاء بإفادته".
