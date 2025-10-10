Advertisement

لبنان

كرامي: مرفأ طرابلس عاد إلى مساره الطبيعي والتعاون هو المفتاح

Lebanon 24
10-10-2025 | 08:00
A-
A+

Doc-P-1427728-638957052695718350.png
Doc-P-1427728-638957052695718350.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد رئيس تيار "الكرامة" النائب فيصل كرامي، "أنّ زيارته إلى مرفأ طرابلس تأتي في إطار متابعة أوضاع هذا المرفق الحيوي ميدانيًا، والاطلاع مباشرة على سير العمل بعد كل اللغط الذي أُثير مؤخرًا حول نشاط المرفأ وآلية عمله".
Advertisement

جاء كلام كرامي خلال زيارته لمرفأ طرابلس عقب قرارات وزير المالية فيما يتعلق بالإجراءات والتدقيق في المعاملات الجمركية، حيث جال برفقة مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر وعدد من المسؤولين الإداريين والجمركيين على مختلف الأقسام، مستمعًا إلى شرح تفصيلي حول حركة الشحن والتفريغ والإجراءات الجديدة المعتمدة.

وشدد خلال الجولة على "أهمية الحفاظ على ديمومة العمل في المرفأ باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني ورافعة إنمائية لشمال لبنان".

وقال كرامي:" إنّ "مرفأ طرابلس هو الرئة التي يتنفس منها الطرابلسيون، ومن واجبنا جميعًا دعمه وتطويره بدل أن يكون عرضة للتعقيدات الإدارية التي تعرقل النشاط التجاري".

وأشاد بجهود وزير المالية ووزارة الأشغال ومدير المرفأ والشركة المشغلة في "ضمان استمرارية العمل بأمان وتنظيم وشفافية، خصوصًا بعد اتخاذ سلسلة إجراءات هدفت إلى زيادة عدد الكشافين وتحسين آليات الرقابة".

وأضاف كرامي أنّ "المرفأ عاد إلى مساره الطبيعي، إذ تُفرغ وتخرج أكثر من مئة حاوية يوميًا بشكل منتظم وآمن، مع الكشف الكامل على البضائع بنسبة مئة بالمئة، فيما يُعمل حاليًا على معالجة ملف البضائع القديمة بالتنسيق بين الجميع لإيجاد حلول آمنة وسريعة".

كما نوه كرامي بالمشاريع التي أطلقها وزير الأشغال قبل فترة قصيرة لتطوير المرفأ وتعزيز قدراته التشغيلية، مؤكدًا دعمه الكامل لاستكمال هذه المشاريع إلى جانب العمل على تفعيل مطار الشهيد رينيه معوض "ليصبح للشمال رئتان اقتصاديتان، المرفأ والمطار، ومن هنا يبدأ الإنماء الحقيقي لطرابلس".

وختم كرامي مؤكدً أن "التعاون بين الإدارات الرسمية والقطاع الخاص والفاعليات المحلية هو الطريق الوحيد للنهوض بمرفأ طرابلس كمرفق استراتيجي يخدم كل لبنان". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
كرامي: التعاون الرسمي يعزز دور مرفأ طرابلس الاقتصادي
lebanon 24
10/10/2025 21:15:30 Lebanon 24 Lebanon 24
من كرامي.. اتصالات مع جابر ورسامني لمعالجة إشكالية مرفأ طرابلس
lebanon 24
10/10/2025 21:15:30 Lebanon 24 Lebanon 24
عيتاني بحث مع وفد البنك الأوروبي آفاق التعاون وتطوير مرفأ بيروت
lebanon 24
10/10/2025 21:15:30 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد عمال الشمال يحذر: مرفأ طرابلس يُهمّش والتجار يحوّلون حاوياتهم إلى بيروت
lebanon 24
10/10/2025 21:15:30 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الاقتصاد الوطني

الوكالة الوطنية

وزير المالية

شمال لبنان

الطرابلسي

طرابلسي

امل على

طرابلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:42 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:16 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:50 | 2025-10-10
13:26 | 2025-10-10
12:42 | 2025-10-10
12:36 | 2025-10-10
12:16 | 2025-10-10
12:08 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24