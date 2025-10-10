"ليونز بيروت كومباس" يكرّم مرقص ويعقوبيان

Advertisement

كرم نادي "ليونز كومباس"، وزير الاعلام المحامي د. بول والنائبة ، في حفل أقامه مساء أمس، في حضور النائب شربل مارون، هيثم الصياد ممثلا محافظ مدينة بريوت القاضي ، حاكم المنطقة 351 المحامي ميشال حسون، المدير الدولي لأندية الليونز المباشرالسابق المهندس سمير أبو سمرة، المدير الدولي السابق سليم موسان، ورئيس النادي هاروت اشجيان ونائبي الحكم: الاول الياس أنطونيوس والثاني السيدة كارول الحاج وحشد من الشخصيات السياسية والديبلوماسية والاجتماعية.وبعد تكريمه القى الوزير مرقص كلمة توجه فيها بالتهنئة لنادي ليونز بيروت كومباس، قائلا: "أنتم أولى مني بالتكريم، نظرا لكل العطاءات التي قدمتموها، لم تبخلوا على محتاج وعلى المواطنين من مختلف الانتماءات، يوم عملتهم على تداعيات انفجار مرفأ بيروت، ومع النائبة وجمعية دفا.كما انكم عملتهم بجهود جبارة الى جانب مرضى سرطان الاطفال الذين هم أولى بالرعاية والاهتمام، وعملتم على الكثير من الموضوعات الصحية والاجتماعية والانسانية، لذلك أنتم الأولى بكل تكريم".أضاف مرقص :"وأمامنا مسيرة جاهدة حتى نتكرم، فما زال الوقت مبكر على تكريمنا، علينا أن نبذل جهودا اكثر حتى نجد فعلا في الوزارات والحكومة خدمة أفضل للمواطين، ولكننا على الأقل نضع الامور على السكة الصحيحة". (الوكالة الوطنية)