لبنان

"ليونز بيروت كومباس" يكرّم مرقص ويعقوبيان

Lebanon 24
10-10-2025 | 08:01
كرم نادي "ليونز بيروت كومباس"، وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص والنائبة بولا يعقوبيان، في حفل أقامه مساء أمس، في حضور النائب شربل مارون، هيثم الصياد ممثلا محافظ مدينة بريوت القاضي مروان عبود، حاكم المنطقة 351 المحامي ميشال حسون، المدير الدولي لأندية الليونز المباشرالسابق المهندس سمير أبو سمرة، المدير الدولي السابق سليم موسان، ورئيس النادي هاروت اشجيان ونائبي الحكم: الاول الياس أنطونيوس والثاني السيدة كارول الراسي الحاج شاهين وحشد من الشخصيات السياسية والديبلوماسية والاجتماعية.
وبعد تكريمه القى الوزير مرقص كلمة توجه فيها بالتهنئة لنادي ليونز بيروت كومباس، قائلا: "أنتم أولى مني بالتكريم، نظرا لكل العطاءات التي قدمتموها، لم تبخلوا على محتاج وعلى المواطنين من مختلف الانتماءات، يوم عملتهم على تداعيات انفجار مرفأ بيروت، ومع النائبة بولا يعقوبيان وجمعية دفا.
كما انكم عملتهم بجهود جبارة الى جانب مرضى سرطان الاطفال الذين هم أولى بالرعاية والاهتمام، وعملتم على الكثير من الموضوعات الصحية والاجتماعية والانسانية، لذلك أنتم الأولى بكل تكريم".
 
أضاف مرقص :"وأمامنا مسيرة جاهدة حتى نتكرم، فما زال الوقت مبكر على تكريمنا، علينا أن نبذل جهودا اكثر حتى نجد فعلا في الوزارات والحكومة خدمة أفضل للمواطين، ولكننا على الأقل نضع الامور على السكة الصحيحة". (الوكالة الوطنية)

 
