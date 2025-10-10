22
لبنان
الصّدي استعرض مع أورابح حداد ووفد ألماني مشاريع المياه
Lebanon 24
10-10-2025
|
08:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
إستقبل
وزير الطاقة
والمياه جو الصّدي ممثلة
منظمة الأغذية والزراعة
FAO في
لبنان
نورا اورابح حداد
برفقة المنسقة التقنية للري والمياه مايا
مهنا
وكان عرض للمهام التي تقوم بها المنظمة في لبنان وللمشاريع المشتركة مع الوزارة.
كما إستقبل الصّدي السفير الألماني في لبنان كورت
جورج
شتوكل-شتيلفريد، مديرة التعاون الألماني في لبنان
يوتا سيمون
، المديرة العامة للوكالة
الألمانية
للتعاون الدولي GIZ إنغريد غابرييلا هوفن، على رأس وفد من الوكالة ضم مدير GIZ في لبنان ماتياس
فاغنر
وآخرين. تركز البحث على قطاع المياه في لبنان والدور الذي تلعبه الوكالة بالتعاون مع الوزارة.
