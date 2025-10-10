الصّدي استعرض مع أورابح حداد ووفد ألماني مشاريع المياه

Advertisement

إستقبل والمياه جو الصّدي ممثلة FAO في برفقة المنسقة التقنية للري والمياه مايا وكان عرض للمهام التي تقوم بها المنظمة في لبنان وللمشاريع المشتركة مع الوزارة.كما إستقبل الصّدي السفير الألماني في لبنان كورت شتوكل-شتيلفريد، مديرة التعاون الألماني في لبنان ، المديرة العامة للوكالة للتعاون الدولي GIZ إنغريد غابرييلا هوفن، على رأس وفد من الوكالة ضم مدير GIZ في لبنان ماتياس وآخرين. تركز البحث على قطاع المياه في لبنان والدور الذي تلعبه الوكالة بالتعاون مع الوزارة.