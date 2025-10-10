Advertisement

لبنان

الصّدي استعرض مع أورابح حداد ووفد ألماني مشاريع المياه

Lebanon 24
10-10-2025 | 08:04
إستقبل وزير الطاقة والمياه جو الصّدي ممثلة منظمة الأغذية والزراعة FAO في لبنان نورا اورابح حداد برفقة المنسقة التقنية للري والمياه مايا مهنا وكان عرض للمهام التي تقوم بها المنظمة في لبنان وللمشاريع المشتركة مع الوزارة. 
كما إستقبل الصّدي السفير الألماني في لبنان كورت جورج شتوكل-شتيلفريد، مديرة التعاون الألماني في لبنان يوتا سيمون، المديرة العامة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ إنغريد غابرييلا هوفن، على رأس وفد من الوكالة ضم مدير GIZ في لبنان ماتياس فاغنر وآخرين. تركز البحث على قطاع المياه في لبنان والدور الذي تلعبه الوكالة بالتعاون مع الوزارة.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24