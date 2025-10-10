Advertisement

لبنان

الرئيس عون استقبل نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة: تأكيد على استمرار التعاون

10-10-2025 | 08:10
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان والمنسق المقيم للشؤون الإنسانية السيد عمران رضا، وعرض معه عمل مكاتب الأمم المتحدة في لبنان، إضافة الى الأوضاع العامة والتطورات الراهنة.
