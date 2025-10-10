22
لبنان
احتفال للكتيبة الهندية بيوم الميدالية في جنوب لبنان
Lebanon 24
10-10-2025
|
08:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفلت الكتيبة
الهندية
(4 GRENADIERS)العاملة حاليا ضمن
قوة الأمم المتحدة
الموقتة في
لبنان
(اليونيفيل) اليوم بمحطة مميزة في مسيرتها عبر تنظيم عرض يوم الميدالية،وهو احتفال رسمي يكرم فيه حفظ السلام تقديرا لخدمتهم وتفانيهم في أداء مهامهم.
وقد تم منح 882 جنديا من الجيش
الهندي
الميدالية التقديرية للأمم المتحدة، تكريما لالتزامهم الاستثنائي ومساهمتهم الفعالة في دعم السلام والاستقرار في المنطقة.
قاد
العرض
المقدم ديغفيجاي الذي أدار المراسم بانضباط ووقار، مجسدا المعايير العالية للقيادة العسكرية في الجيش الهندي.
حضر الحفل سفير
الهند
في لبنان وقائد القطاع الشرقي في اليونيفيل، إضافة إلى عدد كبير من الضيوف المدنيين والعسكريين، من بينهم رؤساء بلديات القرى المجاورة، وممثلون عن
الجيش اللبناني
، والأمن العام، وأمن الدولة، إلى جانب شخصيات من القيادات المحلية والإدارات الرسمية.
يشار الى ان يوم تقليد الميداليات، يعد تقليدا استحدثته
الأمم المتحدة
لتكريم حفظة السلام الذين أمضوا ما لا يقل عن 90 يوما من الخدمة المتواصلة في منطقة عمليات أممية. (الوكالة الوطنية)
قوة الأمم المتحدة
الإدارات الرسمية
الوكالة الوطنية
الجيش اللبناني
الأمم المتحدة
الأمن العام
أمن الدولة
جنوب لبنان
تابع
