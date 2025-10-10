احتفال للكتيبة الهندية بيوم الميدالية في جنوب لبنان

Advertisement

احتفلت الكتيبة (4 GRENADIERS)العاملة حاليا ضمن الموقتة في (اليونيفيل) اليوم بمحطة مميزة في مسيرتها عبر تنظيم عرض يوم الميدالية،وهو احتفال رسمي يكرم فيه حفظ السلام تقديرا لخدمتهم وتفانيهم في أداء مهامهم.وقد تم منح 882 جنديا من الجيش الميدالية التقديرية للأمم المتحدة، تكريما لالتزامهم الاستثنائي ومساهمتهم الفعالة في دعم السلام والاستقرار في المنطقة.قاد المقدم ديغفيجاي الذي أدار المراسم بانضباط ووقار، مجسدا المعايير العالية للقيادة العسكرية في الجيش الهندي.حضر الحفل سفير في لبنان وقائد القطاع الشرقي في اليونيفيل، إضافة إلى عدد كبير من الضيوف المدنيين والعسكريين، من بينهم رؤساء بلديات القرى المجاورة، وممثلون عن ، والأمن العام، وأمن الدولة، إلى جانب شخصيات من القيادات المحلية والإدارات الرسمية.يشار الى ان يوم تقليد الميداليات، يعد تقليدا استحدثته لتكريم حفظة السلام الذين أمضوا ما لا يقل عن 90 يوما من الخدمة المتواصلة في منطقة عمليات أممية. (الوكالة الوطنية)