لبنان
توقيف مروج مخدرات... "الشحرور" يُزوّده بالمواد الممنوعة
Lebanon 24
10-10-2025
|
08:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ
شعبة العلاقات
العامّة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها
قوى الأمن الداخلي
لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق
اللبنانية
، وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء
جبل لبنان
في وحدة
الدرك الإقليمي
عن قيام سائق سيّارة نوع كيا زجاجها حاجب للرؤية، بترويج المخدّرات في
غزير
.
وبنتيجة عمليّات الرّصد والتعقّب، تمكّنت إحدى الدوريّات من توقيف السيّارة في محلّة غزير- الطريق البحريّة، بعد رصد سائقها في عدّة أماكن يقوم فيها باستلام الموادّ الممنوعة من قبل شخص مُلقّب بالـ “الشحرور” – العمل جارٍ على توقيفه – وترويجها. وتبيّن أن سائقها يُدعى:
– ف. ر. (مواليد عام 1975، لبناني)
بتفتيشه والسيّارة من قبل عناصر الدوريّة، عُثر بحوزته على:
-/4/ طبّات بداخلها رذاذ من مادّة بيضاء
-/3/ أدوات تُعرف بـ “بامبيجات” موضّبة داخل أوراق ألمنيوم، تُستخدم في تعاطي المخدّرات
-هاتف خلوي.
وفي سياق متّصل، توافرت معطيات لدى المفرزة حول قيام شخص بترويج المخدّرات وأعمال سرقة، في محلّة
الشويفات
– الأجنحة الخمسة.
وبنتيجة المتابعة، وتكثيف الاستقصاءات والتحرّيات، أوقفته دورية من المفرزة المذكورة في المحلّة، ويدعى:
-ص. س. (مواليد 2002، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف بجرم أسلحة.
بعد تفتيشه عثر معه على سبعة مظاريف من مادّة السالفيا، مقسّمة ومعدّة للترويج. وهو مشتبه به بسرقة كابلات كهرباء، ومكيّفات يحرقها للإفادة من النحاس فيها.
أودع الموقوفان مع المضبوطات القطعتين المعنيّتين لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة
القضاء
المختصّ.
