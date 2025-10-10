Advertisement

لبنان

لبنان يرسّخ موقعه البيئي الدولي عبر مشاركة فاعلة في مؤتمر IUCN في الإمارات

Lebanon 24
10-10-2025 | 09:02
A-
A+

Doc-P-1427761-638957091699232368.jpg
Doc-P-1427761-638957091699232368.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شارك وزير الزراعة نزار هاني في المؤتمر الدولي لحماية الطبيعة الذي ينظمه الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة واسعة من وزراء البيئة والزراعة والخبراء وممثلي المنظمات الدولية من مختلف دول العالم.
Advertisement

وتأتي مشاركة لبنان في هذا المؤتمر العالمي ضمن إطار تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات حماية البيئة والزراعة المستدامة، وإبراز التجربة اللبنانية في إدارة الموارد الطبيعية وصون التنوع البيولوجي.

خلال أعمال المؤتمر، عرض الوزير هاني أبرز محطات التجربة اللبنانية في حماية الغابات، وصون التنوع البيولوجي، وتطوير سياسات الزراعة المستدامة، مشيراً إلى أهمية الدمج بين البيئة والتنمية الريفية بما يعزز استدامة المجتمعات الزراعية.

كما شارك الوزير هاني في جلسة “Voices from West Asia” التي نظمها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، حيث قدّم رؤية لبنان في ربط الجهود البيئية على مستوى منطقة غرب آسيا، مؤكداً أن المؤتمر يشكّل منصة دولية هامة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات البيئية الناجحة.

مشاركة فاعلة في جلسات المؤتمر

وبحسب جدول المتحدثين الرسميين، من المقرر أن يشارك الوزير هاني في عدد من الجلسات البارزة، من بينها:

• “Nature Positive Pathways: Scaling Nature-Based Solutions to Meet Global Biodiversity Goals” يوم 11 تشرين الأول 2025 من الساعة 13:00 إلى 14:00.

• “The Balancing Act: Feeding People, Sustaining the Planet” يوم 12 تشرين الأول 2025 في قاعة Hall 3 ضمن منتدى الجلسات العامة.

وسيتناول الوزير في مداخلاته التحول نحو الزراعة الإيجابية بيئياً، وسبل تأمين التمويل الداعم للحلول القائمة على الطبيعة، إلى جانب تحقيق التوازن بين الأمن الغذائي وحماية الموارد البيئية.

وتُعدّ مشاركة الوزير هاني في هذا المؤتمر خطوة متقدمة في مسار تعزيز حضور لبنان في الفضاءات البيئية الدولية، وترسيخ موقعه كشريك فاعل في الجهود العالمية لمواجهة التحديات المشتركة مثل التغير المناخي، التصحر، واستنزاف الموارد الطبيعية.

وأكدت وزارة الزراعة، في بيان "أن هذه المشاركة تندرج ضمن استراتيجيتها لتفعيل التعاون الدولي والانخراط في المبادرات البيئية العالمية، بما يرسّخ التزام لبنان بالمعايير الدولية للصون والاستدامة، ويعزّز علاقاته مع الهيئات البيئية والإقليمية من أجل بيئة محمية وزراعة مستدامة تخدم الإنسان والطبيعة معاً". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
السيناتورة جين شاهين: شددت في لقائي بالشرع على مشاركة فاعلة للمكونات العرقية والدينية بسوريا لضمان الاستقرار
lebanon 24
10/10/2025 21:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24
طرابلس تشارك في المؤتمر الدولي للمحامين الشباب
lebanon 24
10/10/2025 21:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يشارك في مؤتمر استدامة النقل البحري في جدة
lebanon 24
10/10/2025 21:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اشكالية صخرة الروشة...عون يرسّخ التوازن
lebanon 24
10/10/2025 21:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

وزارة الزراعة

وزير الزراعة

الإماراتية

اللبنانية

الإمارات

التزام

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:42 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:16 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:50 | 2025-10-10
13:26 | 2025-10-10
12:42 | 2025-10-10
12:36 | 2025-10-10
12:16 | 2025-10-10
12:08 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24