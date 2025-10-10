22
لبنان
فضل الله للجريحة بزي: لبنان بحاجة إلى صمودكِ ومواقفكِ النبيلة
Lebanon 24
10-10-2025
|
09:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار العلّامة السيّد
علي فضل الله
، يرافقه
المدير العام
لجمعية المبرّات الخيرية الدكتور محمّد باقر فضل الله والشيخ
فؤاد
خريس، الجريحة أماني بزي شرارة في مستشفى الجامعة الأميركية في
بيروت
، حيث تتلقّى العلاج إثر إصابتها في الغارة
الإسرائيلية
التي استهدفت مدينة بنت
جبيل
في 21 أيلول الماضي، وأدّت إلى استشهاد أطفالها الثلاثة وزوجها صبحي شرارة.
Advertisement
وأشاد فضل الله، "بالروحية الإيمانية التي تتحلّى بها الجريحة بزي"، مقدّرًا "ثباتها وإرادتها وصبرها امام فداحة المأساة، مثمّنًا الروح الوطنية والإيمانية التي تعبّر عنها في مواقفها وكلماتها".
وأكد "ضرورة تكاتف اللبنانيين جميعًا وتضافر جهودهم لوقف هذه الجرائم التي يرتكبها العدو في ظلّ صمت العالم، ولا سيّما من قبل الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار".
وفي الختام، عبّر سماحته عن أمله بالشفاء العاجل للجريحة وابنتها مبتهلا إلى الله أن يرحم زوجها وأطفالها الثلاثة. (الوكالة الوطنية)
