فضل الله للجريحة بزي: لبنان بحاجة إلى صمودكِ ومواقفكِ النبيلة

زار العلّامة السيّد ، يرافقه لجمعية المبرّات الخيرية الدكتور محمّد باقر فضل الله والشيخ خريس، الجريحة أماني بزي شرارة في مستشفى الجامعة الأميركية في ، حيث تتلقّى العلاج إثر إصابتها في الغارة التي استهدفت مدينة بنت في 21 أيلول الماضي، وأدّت إلى استشهاد أطفالها الثلاثة وزوجها صبحي شرارة.وأشاد فضل الله، "بالروحية الإيمانية التي تتحلّى بها الجريحة بزي"، مقدّرًا "ثباتها وإرادتها وصبرها امام فداحة المأساة، مثمّنًا الروح الوطنية والإيمانية التي تعبّر عنها في مواقفها وكلماتها".وأكد "ضرورة تكاتف اللبنانيين جميعًا وتضافر جهودهم لوقف هذه الجرائم التي يرتكبها العدو في ظلّ صمت العالم، ولا سيّما من قبل الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار".وفي الختام، عبّر سماحته عن أمله بالشفاء العاجل للجريحة وابنتها مبتهلا إلى الله أن يرحم زوجها وأطفالها الثلاثة. (الوكالة الوطنية)