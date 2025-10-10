Advertisement

لبنان

بالجرم المشهود.. شعبة المعلومات توقف سوريَّين بتهمة ترويج دولارات مزيّفة

Lebanon 24
10-10-2025 | 10:08
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات النصب والاحتيال في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولَين بترويج عملة مزيّفة في مختلف مناطق جبل لبنان عامة والمتن خاصة.
على أثر ذلك باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المذكورَين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت إلى تحديد هويتَيهما وهما: ع. ر. ج. (مواليد عام 2001، سوري)، ح. خ. (مواليد عم 1999، سوري).
وبعد عملية رصد دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلة النبعة أثناء قيامهما بترويج العملة المزيّفة في المحلة. وبتفتيشهما، تم ضبط مبلغ /900/ دولار أميركي مزيّف، وهاتفَين خلويَّين.
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء
قوى الأمن الداخلي

شعبة المعلومات

جبل لبنان

القضاء

لبنان

المعن

دوري

