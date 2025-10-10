Advertisement

لبنان

جابر يوجّه كتابًا لوزارة العدل حول ضرورة التقيّد بقانون المحاسبة العمومية

Lebanon 24
10-10-2025 | 10:19
A-
A+

Doc-P-1427782-638957137417467407.png
Doc-P-1427782-638957137417467407.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجه وزير المالية ياسين جابر كتابا الى وزارة العدل طلب فيه إيداع المبالغ العائدة للكفالات والأمانات والتامينات المدفوعة لدى صندوق تعاضد القضاة حتى تاريخه، صناديق وزارة المالية، كما طلب منها التعميم على القضاة ضرورة التشدد في إستيفاء الكفالات لهذه الصناديق، وذلك حفاظاً على الأموال العمومية.
Advertisement
واستند الوزير في كتابه هذا الى المادة 171 من قانون المحاسبة العمومية، والى المادة 117 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وأشار في الكتاب الى أن الكفالات التي تدفع في صندوق تعاضد القضاة يشكل مخالفة واضحة وصريحة للقانون.

وكان الوزير جابر التقى اليوم في مكتبه في الوزارة رئيس صندوق تعاضد القضاة القاضي حسن الشامي بحث معه في مسائل ترتبط بالتعاون بين الوزارة والصندوق، وبسبل دعم الصندوق وديمومة تقديماته.
كما استقبل رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي جوني قزي.
وفي مجال آخر منفصل، أصدر الوزير جابر تعليمات للمباشرة بتنفيذ قرار إعفاء المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية لاسيما ورثة الشهداء، من رسوم الانتقال لجميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بتركات مورثّهم، كما وإعفاء المكلفين المتضررين بصورة مباشرة من هذه الاعتداءات من ضريبة الأملاك المبنية ومن ضريبة الدخل عن أرباحهم، إضافة الى ضرائب ورسوم أخرى. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
منسى اجتمع مع المدير العام للإدارة.. وتشديدٌ على ضرورة التقيد بقانون الشراء العام
lebanon 24
10/10/2025 21:17:45 Lebanon 24 Lebanon 24
نصّار التقى مجلس كتّاب العدل: مخالفة القانون لحماية لبنان!
lebanon 24
10/10/2025 21:17:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تعميم نصار: مواجهة مع كتّاب العدل أم منع من الترشح للانتخابات؟
lebanon 24
10/10/2025 21:17:45 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر تسلم تقرير ديوان المحاسبة من 2020 الى 2024
lebanon 24
10/10/2025 21:17:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الوكالة الوطنية

وزارة المالية

وزير المالية

وزارة العدل

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

الشهداء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:42 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:16 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:50 | 2025-10-10
13:26 | 2025-10-10
12:42 | 2025-10-10
12:36 | 2025-10-10
12:16 | 2025-10-10
12:08 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24