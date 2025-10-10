Advertisement

لبنان

مواطنون يحصلون على رخص سوق مزوّرة دون امتحان… و"الداخلية" تحذّر

Lebanon 24
10-10-2025 | 10:23
في إطار جهود مصلحة تسجيل السيارات والآليات المستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، تبيّن وقوع إحدى المواطنات ضحية عملية احتيال تمثّلت بحصولها على رخصة سوق بيومترية مزورة، من دون أن تخضع لإمتحان السوق.
وقد أظهر التحقيق الإداري الذي أجري في هذا الإطار، أن المدعو “م. د.” أوهم المواطنة بقدرته على تأمين الرخصة من دون امتحان، وقام بتزويدها بها، ليتبيّن لاحقا أنها مزوّرة.
تمت إحالة الملف إلى شعبة المعلومات بواسطة فصيلة الدكوانة في قوى الأمن الداخلي.
وبنتيجة التحقيقات، تبيّن أن المدعو “م. د.”، وبالاشتراك مع آخرين، قام بتزويد عدد من الأشخاص برخص سوق بيومترية مزوّرة لقاء مبالغ مالية تجاوزت 500 دولار للرخصة الواحدة.

وبناءً على إشارة القضاء المختص، تم توقيف المدعو “م. د.” وضبط الرخص المزورة التي كانت بحوزته، فيما لا يزال البحث جارٍ لتوقيف باقي المتورطين.

تحذر وزارة الداخلية والبلديات المواطنين من الوقوع ضحية هذه الممارسات، وتؤكد أن منح رخص السوق لا يمكن أن يتم إلا وفق الأصول المرعية الاجراء.
