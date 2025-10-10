Advertisement

لبنان

هيكل يواصل لقاءاته الدولية

Lebanon 24
10-10-2025 | 10:43
A-
A+
Doc-P-1427790-638957151559956041.png
Doc-P-1427790-638957151559956041.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، القائم بأعمال السفارة الأميركية كيث هانغان،  يرافقه الملحق العسكري العقيد جايسون بلكناب، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
Advertisement
كما استقبل الملحق العسكري المصري العميد عمرو عبد الكريم عيد محمد في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته، وقدّم خلالها خلفه العقيد أيمن عبد الصادق
مواضيع ذات صلة
في اليرزة.. لقاء هيكل ومنسقة الأمم المتحدة
lebanon 24
10/10/2025 21:18:06 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاءات هيكل.. مشاريع لتحسين أوضاع اللاجئين
lebanon 24
10/10/2025 21:18:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول قائد الجيش العماد رودولف هيكل الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه برّي
lebanon 24
10/10/2025 21:18:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ناصر الدين يواصل لقاءاته في الدوحة
lebanon 24
10/10/2025 21:18:06 Lebanon 24 Lebanon 24

عمرو عبد الكريم عيد محمد

الملحق العسكري

القائم بأعمال

رودولف هيكل

عبد الصادق

عبد الكريم

قائد الجيش

أيمن عبد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:42 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:16 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:50 | 2025-10-10
13:26 | 2025-10-10
12:42 | 2025-10-10
12:36 | 2025-10-10
12:16 | 2025-10-10
12:08 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24