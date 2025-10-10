هيكل يواصل لقاءاته الدولية

Advertisement

استقبل العماد ، في مكتبه، في اليرزة، السفارة الأميركية كيث هانغان، يرافقه العقيد بلكناب، وتناول البحث الأوضاع العامة في والمنطقة.كما استقبل الملحق العسكري المصري العميد في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته، وقدّم خلالها خلفه العقيد أيمن .