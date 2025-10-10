حبشي يطالب بري بطرح تعديل قانون الانتخاب

Advertisement

كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب انطوان عبر منصة "أكس"، متوجها الى : "دولة ، تقول: "أنا متمسك بالقانون النافذ حرفا حرفا، ولن أدخل فيه أي فاصلة. لسنا في حاجة إلى قانون جديد، ولا إلى تعديل القانون الحالي ما دام أمامنا وعلينا تطبيقه".بناء عليه نفهم من كلامكم، أنكم حريصون على تطبيق الميغاسنتر؟فكما تحرصون على عدم قدرة جمهور " " في الخارج على القيام بحملاته بحرية مطلقة، لماذا لا تحرصون على قدرة اللبنانيين في الداخل على الإنتخاب بحرية مطلقة بعيدا عن وطأة السلاح في ؟، كيف لكم ان تقدسوا حرفية القانون الإنتخابي ولا تقدسوا القانون الذي يكرس حق ٦٩ نائبا بأكثرية يضمنها القانون لطرح التعديل عليه؟يا ليتنا نرى التزامكم بحرفية القانون الإنتخابي بحرصكم على إدراج البحث في القانون نفسه على جدول أعمال للمجلس في الجلسة المقبلة لاستكمال العمل على تطبيق بنوده، وفي طليعتها الميغاسنتر.أعتقد، دولة الرئيس، أن واجبكم القانوني يفرض عليكم القيام بذلك، لأنه لا يمكن الإحتكام للقانون عند الحاجة. كما ترى تتعدد الحاجات بين قلقكم في الإنتشار وقلقنا من السلاح غير .لذلك يبقى الإحتكام للقانون وتاليا الدولة ومؤسساتها، ضمانا لهواجس الجميع، والأهم حرية وحق اللبناني المقيم والمنتشر، كما وحق مجلس النواب في تعديل أي قانون".