لبنان

حبشي يطالب بري بطرح تعديل قانون الانتخاب

Lebanon 24
10-10-2025 | 10:52
Doc-P-1427793-638957156486838043.jpg
Doc-P-1427793-638957156486838043.jpg photos 0
كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب انطوان حبشي عبر منصة "أكس"، متوجها الى رئيس مجلس النواب نبيه بري: "دولة الرئيس نبيه بري، تقول: "أنا متمسك بالقانون النافذ حرفا حرفا، ولن أدخل فيه أي فاصلة. لسنا في حاجة إلى قانون جديد، ولا إلى تعديل القانون الحالي ما دام أمامنا وعلينا تطبيقه".
بناء عليه نفهم من كلامكم، أنكم حريصون على تطبيق الميغاسنتر؟

فكما تحرصون على عدم قدرة جمهور "الثنائي" في الخارج على القيام بحملاته الانتخابية بحرية مطلقة، لماذا لا تحرصون على قدرة اللبنانيين في الداخل على الإنتخاب بحرية مطلقة بعيدا عن وطأة السلاح في لبنان؟
دولة الرئيس، كيف لكم ان تقدسوا حرفية القانون الإنتخابي ولا تقدسوا القانون الذي يكرس حق ٦٩ نائبا بأكثرية يضمنها القانون لطرح التعديل عليه؟
يا ليتنا نرى التزامكم بحرفية القانون الإنتخابي بحرصكم على إدراج البحث في القانون نفسه على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس في الجلسة المقبلة لاستكمال العمل على تطبيق بنوده، وفي طليعتها الميغاسنتر.
أعتقد، دولة الرئيس، أن واجبكم القانوني يفرض عليكم القيام بذلك، لأنه لا يمكن الإحتكام للقانون عند الحاجة. كما ترى تتعدد الحاجات بين قلقكم في الإنتشار وقلقنا من السلاح غير المسلم.

 لذلك يبقى الإحتكام للقانون وتاليا الدولة ومؤسساتها، ضمانا لهواجس الجميع، والأهم حرية وحق اللبناني المقيم والمنتشر، كما وحق مجلس النواب في تعديل أي قانون".
رئيس مجلس النواب نبيه بري

الرئيس نبيه بري

الهيئة العامة

دولة الرئيس

الانتخابية

نبيه بري

الجمهوري

الثنائي

