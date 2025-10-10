وزير الدفاع عرض مع هانيغان الدعم الأميركي للأجهزة الأمنية

استقبل اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة، الأميركية في كيث هانيغان، وتم خلال اللقاء عرض الدعم الذي تقدّمه الأميركية في إطار مساندة وتعزيز قدراتها العملانية.

كذلك، استقبل اللواء منسى ‏رئيس الوطني والداخلية والبلديات النيابية النائب ، وجرى التداول في الأوضاع العامة وفي اقتراحات القوانين ومشاريع القوانين المتعلقة بالمؤسسة العسكرية.