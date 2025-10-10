في صور.. ماذا ضبطت مديرية "أمن الدولة"؟

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

انطلاقاً من حرصها على تطبيق القوانين وحماية المواطنين، قامت لأمن الدولة – ، بمؤازرة فريق من وزارة الإقتصاد بالكشف على عدد من المولدات الكهربائية في مدينة صور.