لبنان

في صور.. ماذا ضبطت مديرية "أمن الدولة"؟

Lebanon 24
10-10-2025 | 11:22
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
انطلاقاً من حرصها على تطبيق القوانين وحماية المواطنين، قامت المديرية العامة لأمن الدولة – مكتب صور، بمؤازرة فريق من وزارة الإقتصاد بالكشف على عدد من المولدات الكهربائية في مدينة صور.


وقد جرى ضبط خمس مخالفات وتسطير محاضر بحق أصحابها لمخالفتهم التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه.
 
 
 
 
