لبنان

بعد مشاركتها في "أسطول الحرية".. طرابلس تستقبل المناضلة لينا الطبال

Lebanon 24
10-10-2025 | 11:36
استقبلت مدينة طرابلس، اليوم الجمعة، المناضلة اللبنانية الطرابلسية الدكتورة لينال الطبال التي شاركت ضمن أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة مؤخراً.
وأقيم احتفال استقبال للطبال في ساحة النور، كما أقيمت مسيرة شعبية تضامناً مع غزة واحتفاء بوقف إطلاق النار فيها بعد حربٍ استمرّت لعامين.
 
 
وكان العدو الإسرائيليّ اقتحم الأسطول وأقدم على توقيف طاقم أسطول الحرية ونقل أفراده إلى الإحتجاز.
 
 
وبعد ضغوط واتصالات عالمية، تم الإفراج عن الموقوفين، بما فيهم الطبال التي عادت إلى لبنان.
 
 
