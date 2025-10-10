بعد مشاركتها في "أسطول الحرية".. طرابلس تستقبل المناضلة لينا الطبال

استقبلت مدينة ، اليوم الجمعة، المناضلة الطرابلسية الدكتورة لينال الطبال التي شاركت ضمن أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة مؤخراً.

وأقيم احتفال استقبال للطبال في ، كما أقيمت مسيرة شعبية تضامناً مع غزة واحتفاء بوقف إطلاق النار فيها بعد حربٍ استمرّت لعامين.

وكان العدو الإسرائيليّ اقتحم الأسطول وأقدم على توقيف طاقم أسطول الحرية ونقل أفراده إلى الإحتجاز.