بتهمة تبييض الأموال وتعاطي المخدّرات... الأمن يوقف عددًا كبيرًا من الأشخاص في هذه المناطق

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها لمكافحة الجرائم في جميع المناطق ، ونتيجة للتحريات الدقيقة والعمل الاستقصائي، تمكّنت مفرزة استقصاء في وحدة شرطة بيروت من تنفيذ سلسلة توقيفات خلال دوريات حفظ أمن ونظام، ونصب حواجز ظرفية، وذلك في مناطق مختلفة من بيروت، في الفترة الممتدة من 8 إلى 16 -9-2025، وقد أسفرت هذه العمليات عن توقيف /12/ شخصًا في تواريخ وأوقات متفرّقة، بجرائم متنوعة شملت:-ترويج وتعاطي المخدّرات-سرقة ونشل وتأليف عصابات-حيازة أسلحة دون ترخيص-تبييض الأموال-قيادة مركبات دون أوراق قانونية أو لوحاتوقد ضُبط بحوزة بعضهم كميات من المواد المخدّرة، وأسلحة حربية غير مرخّصة، ودراجات آلية من دون لوحات.تمّ إيداع الموقوفين مع المضبوطات الفصائل المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على اشارة المختص.