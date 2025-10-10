Advertisement

لبنان

قائد الجيش جال على عدد من الوحدات العسكرية القطرية في ختام زيارته لقطر

Lebanon 24
10-10-2025 | 11:56
جال قائد الجيش العماد رودولف هيكل، أمس في ختام زيارته لقطر، على قيادتي القوات الجوية والقوات البرية، وقوات الدفاع الجوية الأميرية، ومركز تدريب القوات الخاصة، واطلع على عمل هذه الوحدات ومهماتها.
كذلك، ناقش قائد الجيش سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين الجيشين اللبناني والقطري، وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات المشتركة.
