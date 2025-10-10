Advertisement

لبنان

في أول تعليق... هذا ما قاله جنبلاط بعد إلغاء المجلس الأعلى السوري اللبناني

10-10-2025 | 13:26
كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على منصة "إكس": "ان إلغاء المجلس الأعلى السوري اللبناني خطوة متقدمة على طريق العلاقات الطبيعية بن لبنان وسوريا لكن متى ستطالب بعض الأصوات السيادية في لبنان بالانسحاب الاسرائيلي الكامل والالتزام باتفاق الهدنة وان تحميل المقاومة كل تبعات العدوّان تزوير للتاريخ واهانة للشهداء المقاومة". 
الاشتراكي وليد جنبلاط

المجلس الأعلى

اتفاق الهدنة

الاشتراكي

المقاومة

التزام

جنبلاط

