في أول تعليق... هذا ما قاله جنبلاط بعد إلغاء المجلس الأعلى السوري اللبناني

كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي عبر حسابه على منصة "إكس": "ان إلغاء السوري اللبناني خطوة متقدمة على طريق العلاقات الطبيعية بن وسوريا لكن متى ستطالب بعض الأصوات السيادية في لبنان بالانسحاب الاسرائيلي الكامل والالتزام باتفاق الهدنة وان تحميل كل تبعات العدوّان تزوير للتاريخ واهانة للشهداء المقاومة".

