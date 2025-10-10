Advertisement

لبنان

الحواط: فوز طلاب "القوات" في الـ"LAU" و الـ"NDU" مؤشر سيترجم في الانتخابات النيابية

Lebanon 24
10-10-2025 | 12:36
كتب النائب زياد الحواط عبر منصة "آكس" قائلاً: "مرة جديدة يؤكد طلاب جامعتي الـ LAU والـNDU دعمهم للخيارات الوطنية والسيادية والإنقاذية لحزب القوات اللبنانية".
وأضاف: "فوز الطلاب في الإنتخابات الطلابية مؤشر واضح على خيارات شباب لبنان سيترجم بإذن الله في الإنتخابات النيابية المقبلة، حاملاً التغيير الكبير للإنطلاق بزخم في مسيرة بناء الوطن".
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24