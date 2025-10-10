Advertisement

لبنان

بالأسماء.. إليكم وثيقة بـ"تشكيلات جديدة" في قوى الأمن

Lebanon 24
10-10-2025 | 13:50
A-
A+
Doc-P-1427855-638957264138501388.jpg
Doc-P-1427855-638957264138501388.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حصل "لبنان24" على تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي حيث شملت 18 اسماً وقد جاءت على النحو التالي:
Advertisement
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بالأسماء- تشكيلات جديدة لـ58 ضابطاً في قوى الأمن الداخلي
lebanon 24
11/10/2025 04:27:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأسماء.. تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي
lebanon 24
11/10/2025 04:27:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأسماء... تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي
lebanon 24
11/10/2025 04:27:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. صدور تشكيلات جديدة في قوى الأمن
lebanon 24
11/10/2025 04:27:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-10-10
16:50 | 2025-10-10
16:45 | 2025-10-10
16:40 | 2025-10-10
16:32 | 2025-10-10
16:16 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24